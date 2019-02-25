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Видеофакт: В Лос-Анджелесе впервые за полвека выпал снег

  • 25.02.2019, 12:36
Фото: Ken Layne

Синоптики утверждают, что это не последний снегопад в ближайшее время.

Снег для этой части Америки крайне удивителен, так как в Лос-Анджелесе даже зимой температура обычно не опускается ниже 10-15 градусов по Цельсию, сообщает "Вокруг света".


По словам метеорологов, в горных районах штата толщина снежного покрова составила 5 сантиметров. В некоторых районах Л.-А. наблюдались проблемы с автомобильным движением из-за выпавшего снега.

Синоптики утверждают, что это не последний снегопад в ближайшее время, так как из Аляски надвигается новый атмосферный фронт.

По подсчетам местных жителей, снега в Лос-Анджелесе не было с 1962 года.


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