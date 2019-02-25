Видеофакт: В Лос-Анджелесе впервые за полвека выпал снег
- 25.02.2019, 12:36
Синоптики утверждают, что это не последний снегопад в ближайшее время.
Снег для этой части Америки крайне удивителен, так как в Лос-Анджелесе даже зимой температура обычно не опускается ниже 10-15 градусов по Цельсию, сообщает "Вокруг света".
Eastern frontier of #LASnow: pic.twitter.com/cUPhP4EdzO— Ken Layne (@KenLayne) 22 февраля 2019 г.
По словам метеорологов, в горных районах штата толщина снежного покрова составила 5 сантиметров. В некоторых районах Л.-А. наблюдались проблемы с автомобильным движением из-за выпавшего снега.
Snowing in Calabasas! @RebeccaRomijn pic.twitter.com/GhoSVZc5WE— Jerry O'Connell (@MrJerryOC) 21 февраля 2019 г.
Синоптики утверждают, что это не последний снегопад в ближайшее время, так как из Аляски надвигается новый атмосферный фронт.
I want to be annoyed that the snow seems to have followed me to LA, but the delight and wonder of Angelenos is so darn endearing. pic.twitter.com/OMgnG9BXy6— Kayti Burt (@kaytiburt) 21 февраля 2019 г.
По подсчетам местных жителей, снега в Лос-Анджелесе не было с 1962 года.