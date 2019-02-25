Акелла промахнулся 25.02.2019, 12:48

Путин просто ошибся.

Снижает ли Россия расходы на оборону?

В.Путин — редакторам СМИ: «...нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону. Мы же снижаем, у нас теперь пошло снижение расходов на оборону»...

Трижды подряд Путин это повторил.

Неужели это правда? Заглянем в бюджет, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Расходы на оборону в утвержденном трехлетнем бюджете

(трлн руб.):

2019 0,99

2020 1,02

2021 1,04

Расходы растут!

Поклонники Путина скажут нам: смотрите не на абсолютные цифры, а на проценты.

Расходы на оборону в утвержденном трехлетнем бюджете

(% к расходам бюджета):

2018 (закон) – 5,7%

2019 – 5,5%

2020 – 5,4%

2021 – 5,2%

Ага, может это Путин и имел в виду?

Но есть проблемка. Это - в обоих случаях - только открытые расходы на оборону (в основном содержание личного состава, без расходов на закупку вооружений). В планируемом бюджете есть секретная часть. В основном она идет именно на оборону. Просуммируем расходы на оборону и секретную часть бюджета.

Расходы на оборону и секретную часть бюджета

(% к расходам бюджета):

2018 (закон) – 17%

2019 – 22,2%

2020 – 23,8%

2021 – 25,7%

Нет никакого сокращения. Очевидный и быстрый рост.

А еще стоит добавить, что значительная часть оборонки финансируется не из бюджета напрямую, а кредитами банков. Это повышает реальные расходы на оборону почти на ¼. Потом эти кредиты погашаются за счет бюджета — так было уже раз, в 2016-17 годах.

В.Путин: «... и многие забеспокоились, не приведёт ли это к снижению обороноспособности...»

«СерпомПо» спешит успокоить этих «многих».

Не беспокойтесь. Никакого сокращения расходов на оборону в России нет и не планируется. А есть и будет их быстрый рост. Путин просто ошибся.

Акелла промахнулся.