Акелла промахнулся
- 25.02.2019, 12:48
Путин просто ошибся.
Снижает ли Россия расходы на оборону?
В.Путин — редакторам СМИ: «...нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону. Мы же снижаем, у нас теперь пошло снижение расходов на оборону»...
Трижды подряд Путин это повторил.
Неужели это правда? Заглянем в бюджет, пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Расходы на оборону в утвержденном трехлетнем бюджете
(трлн руб.):
2019 0,99
2020 1,02
2021 1,04
Расходы растут!
Поклонники Путина скажут нам: смотрите не на абсолютные цифры, а на проценты.
Расходы на оборону в утвержденном трехлетнем бюджете
(% к расходам бюджета):
2018 (закон) – 5,7%
2019 – 5,5%
2020 – 5,4%
2021 – 5,2%
Ага, может это Путин и имел в виду?
Но есть проблемка. Это - в обоих случаях - только открытые расходы на оборону (в основном содержание личного состава, без расходов на закупку вооружений). В планируемом бюджете есть секретная часть. В основном она идет именно на оборону. Просуммируем расходы на оборону и секретную часть бюджета.
Расходы на оборону и секретную часть бюджета
(% к расходам бюджета):
2018 (закон) – 17%
2019 – 22,2%
2020 – 23,8%
2021 – 25,7%
Нет никакого сокращения. Очевидный и быстрый рост.
А еще стоит добавить, что значительная часть оборонки финансируется не из бюджета напрямую, а кредитами банков. Это повышает реальные расходы на оборону почти на ¼. Потом эти кредиты погашаются за счет бюджета — так было уже раз, в 2016-17 годах.
В.Путин: «... и многие забеспокоились, не приведёт ли это к снижению обороноспособности...»
«СерпомПо» спешит успокоить этих «многих».
Не беспокойтесь. Никакого сокращения расходов на оборону в России нет и не планируется. А есть и будет их быстрый рост. Путин просто ошибся.
Акелла промахнулся.