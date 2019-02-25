В Куропатах задержали лидера «Молодого фронта» 25.02.2019, 13:06

Денис Урбанович

Архивное фото «Радыё Свабода»

Денис Урбанович, на которого ранее был совершен наезд, задержан возле скандального ресторана.

Задержан защитник Куропат Денис Урбанович, на которого на прошлой неделе наехал на машине один из музыкантов ресторана «Поедем поедим», сообщает «Радыё Свабода».

Факт задержания подтвердил дежурный Боровлянского отделения милиции: «С ним сейчас занимается участковый, идет проверка».

Инцидент c наездом произошел 16 февраля на въезде в развлекательное заведение, которое девятый месяц пикетируют защитники Куропат. Активиста сбил на своем автомобиле житель Минска Анатолий Лобанок, на которого сотрудники ГАИ составили административный протокол.

После происшествия врачи диагностировали у активиста травмы плеча и руки. Их посчитали тяжелыми. Поэтому максимум, что грозило Лобанка согласно протоколу, - временное лишение водительских прав за наезд на человека.