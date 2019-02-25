Белорус в ОАЭ: Работаю в магазине, зарплата – $ 3 тысячи 9 25.02.2019, 13:19

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К 22 годам бобруйчанин успел поменять приличное количество работ на родине.

— На данный момент мне 26 лет. Около 4 лет назад я начал жить свою новую жизнь под названием United Arab Emirates — Объединенные Арабские Эмираты, — написал tut.by Юрий Андреев (имя изменено. — ред.).

Я родом из Бобруйска и к 22 годам успел поменять приличное количество работ в моем городе, начиная от сварщика на заводах и заканчивая продавцом в магазине электроники или даже бариста в кофейне у друга. К тому моменту я ясно осознавал, что так долго продолжаться не может и что постоянная смена работы не принесет мне того результата, которого я так ждал. И все же я продолжал пытаться.

Вернемся еще на несколько лет назад в мою жизнь, когда я и вся моя семья жили в общежитии. В то время моя старшая сестра уже заканчивала университет в Минске, и в один прекрасный момент она рассказала маме, что решила полететь в Королевство Бахрейн (это небольшой остров, недалеко от Дубая). Конечно же, мама была в шоке и не понимала, что ответить и как реагировать, просто повторяла, что там рабство и тебя тоже заберут в рабство и никуда ты вообще не полетишь. Но в результате долгих переговоров с подругой, которая там уже была и жила на тот момент, обсудив все условия, моя сестра улетела в Бахрейн работать в Duty free в аэропорту. После двух лет контракта она сменила работу, устроившись стюардессой.

Она часто путешествовала, и когда прилетала домой навестить нас, то часто привозила много подарков для всех, и я видел ее счастливые глаза и как она изменилась в своем поведении. Стала более важной, что ли. И это классно!

Уже тогда я понял, как это решение круто изменило ее жизнь, когда она, не послушав никаких сплетен о рабстве и подобного рода вещах, просто решила все изменить. После она вышла замуж и прожила там около 6 лет. В течение этих лет между ее визитами домой мы часто общались с ней на тему моего переезда в Бахрейн. Но была одна проблема: я в школе учил только французский язык и по-английски знал только Hello и Goodbye.

Мы решили, что я пойду к репетитору. Через год занятий я смог уже хотя бы донести своими словами, что я хочу, также мог читать и писать. Дело было только за словарным запасом! Далее мы решили с моим репетитором действовать очень быстро, а именно подготовили мое резюме и начали подавать его в компанию, через которую улетела моя сестра.

Я был очень взволнован перед первым интервью и, конечно же, завалил все. Когда я сел в кресло и меня начали спрашивать что-то на английском, я подумал, что даже не слышал никогда этот язык!

В тот день со мной на собеседование поехала моя нынешняя жена, тогда еще моя девушка. Она немного знала английский и тоже ходила заниматься к репетитору. Спустя некоторое время после интервью моей жене пришло уведомление, что она прошла его и ей хотят предложить работу в Дубае. Я был в полной растерянности. Мы не знали, что делать.

Я дал себе обещание, что буду работать и пытаться добиться своей цели. Девушке я сказал, чтобы она летела и даже не думала отказываться из-за меня. Она плакала, и мы долго разговаривали на эту тему, все же решили, что она полетит, и через некоторое время мы найдем друг друга либо в Дубае, либо в Бахрейне. Для меня это было мотивацией! В итоге в один день, когда я сидел у репетитора на уроке, мне позвонили из другой компании, в Украине, и предложили с ними поработать. Был срочный набор в Бахрейн — как раз туда, где жила и работал моя сестра. Нужны были работники в новый ресторан (Torino), по фото он был крутой. Конечно же, я согласился и через две недели получил на свою почту заветные электронные билеты.

Когда я ехал в такси утром на вокзал, то за окном лил проливной дождь, было холодно. Но по прилете в Бахрейн я почувствовал, что нахожусь в бане. Я прилетел летом, и в это время температура достигает там 40 градусов тепла при очень высокой влажности воздуха.

В ресторане я начал свою карьеру как бариста. Я был не единственный, кто приехал по контракту от той компании из Украины. Познакомился со всеми ребятами из Украины, так как жилье у всех было в одном здании.

После нескольких месяцев работы мы с девушкой решили, что не можем быть так долго на расстоянии друг от друга. Это были одни из самых нелегких месяцев в моей жизни. Работать приходилось по ночам. Ресторан днем работал в спокойной обстановке, а вечером превращался в luxury club — я никогда еще не видел столько богатых людей в одном месте. Что меня поразило, так это их отношение и восприятие жизни. Они не были показушниками, и с каждым из них ты мог подойти и поговорить, спросить, как дела, или посоветоваться… В общем, я понимал, что мне есть чему поучиться у таких людей.

Но все же я каждый день и каждую ночь думал о том, что мне нужно в Дубай. К ней… Я понимал, что если я ее потеряю, то это будет конец всему. Из-за этого я переругался со всей своей семьей, а именно с сестрой и мамой, так как они моего решения переехать в Дубай не одобряли и говорили, что в Бахрейне хотя бы была сестра, которая могла помочь в любой момент, а там нет никого, кроме девушки из Бобруйска. Но это, конечно же, меня не остановило.

Зарплата у меня стартовая от 500 долларов в месяц. Плюс-минус чаевые. После Бобруйска, где я работал за $ 150 в месяц, меня все вполне устраивало.

В течение месяца я пытался связаться с отделом кадров компании, где работала моя будущая жена, спустя некоторое время меня пригласили на интервью по скайпу, и я его прошел.

Мы с будущей женой работали в одной компании, но жили в разных зданиях, так как там нельзя жить вместе, если вы не муж и жена. Через некоторое время мы прилетели домой и поженились.

Когда мы вернулись в Дубай, то каждый из нас нашел работу, которая была бы по душе. Моя супруга — в магазине косметики Sephora, также она делает мейк-ап. Зарплата там около $ 2 тысяч. Я работал в магазине Zara, но через год мне предложили работу в другом брендовом магазине — Iceberg — с более комфортными для меня условиями. Здесь я получаю около $ 2,5−3 тыс. в месяц. Недавно купил машину, в рассрочку, правда. Но это тут очень выгодно. И это моя первая собственная машина в жизни. Я этим тоже, можно сказать, доволен, что достиг сам. Каждый раз благодарю Бога, что он нам помог со всем этим.

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В Беларусь возвращаться пока планов нет. Копим на квартиру. Только пока не знаем где… Еще очень скучаю по зиме. Не видел ее уже 3 года, снег в частности. Пока не получается из-за даты моего отпуска.