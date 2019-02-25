«Циркон» головного мозга: ракет у них тоже нет 19 Евгений Платон

25.02.2019, 13:27

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Дмитрий Киселев

Что на самом представляют из себя «ядерные мощи» России.

В эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» ее ведущий Дмитрий Киселев вечером в субботу 23 февраля назвал цели, которые российские ракеты «Циркон» поразят в США в случае такой необходимости.

Среди них — здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне, президентский пункт управления в Мэриленде, управление стратегическими наступательными силами в Калифорнии.

«Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин», — заявил в эфире Киселев.

20 февраля президент России, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Он обвинил европейские страны в «подхрюкивании» Вашингтону. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

Путин также упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», имеющей дальность полета более тысячи километров. По планам президента, уже в этом году ею вооружат надводные и подводные корабли российского флота.

В Минобороны РФ утверждают, что достичь своих целей «Цирконы» могут за 5 минут, а американским ракетам нужно минимум 10 минут, чтобы долететь до Москвы. Кроме того, «Циркон», по заявлениям российских военных, может преодолеть любую из существующих систем противоракетной обороны. При этом, ранее утверждалось, что «Циркон» является противокорабельной ракетой.

Во первых, заявление Путина, а вслед и Киселева, подтверждает тот факт, что носители шахтного базирования РВСН, по-видимому, стали металоломом.

Во вторых, с каких пор противокорабельные ракеты стали основой российских Ракетных Войск Стратегического Назначения(РВСН)?

Как деградировали РВСН РФ

Приведем примерные данные по количеству боезарядов, установленных на российских ракетах различных типов на начало 2015 года:

— Р-36М и Р-36М2, «Воевода» (классификация НАТО SS-18 «Сатана»). Самая мощная жидкостная ракета с 10 разделяющимися боеголовками. 460 ядерных боезарядов.

— УР-100Н (классификация НАТО SS-19 «Стилет»). Жидкостная ракета с шестью разделяющимися боеголовками. 320 ядерных боезарядов.

— РТ-2ПМ и РТ-2ПМ2, «Тополь», шахтного и мобильного базирования (классификация НАТО SS-25 и SS-27 «Серп») — твердотопливная ракета с одной боеголовкой. 150 ядерных боезарядов.

— Р-24 «Ярс» (классификация НАТО SS-27 mod 2) — твердотопливная ракета с четырьмя разделяющимися боеголовками. Самая последняя разработка. 236 ядерных боезарядов.

Всего количество боезарядов на развернутых носителях РВСН России составляет, по этим данным, 1166 единиц. В процентном отношении 39% боезарядов — это «Воевода», 28% — УР-100Н, 13% — «Тополь» и 20% — «Ярс».

Эти ракеты стоят на боевом дежурстве. Неработающая техника, как, например, автомобиль, долго стоявший в гараже, имеет свойство выдавать различные неприятные сюрпризы, когда ее после длительного перерыва заставляют работать. Для того чтобы этого не происходило, проводится целый комплекс мероприятий, включающих периодические проверки, регламентные работы, текущий ремонт и замену деталей и другие операции. Ряд этих мероприятий производится только при самом непосредственном участии представителей производителя изделия, потому что техника очень сложная и все нюансы представляет себе только производитель.

Давайте посмотрим, как обстоит у России дело с производителями. Ракета «Воевода» — разработчик КБ «Южное», производитель «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова» (Южмаш), оба — город Днепропетровск, Украина. Разработчик и производитель системы управления — НПО «Электроприбор», город Харьков, Украина.

Ракета УР-100Н — головной разработчик НПО машиностроения, бывшее КБ Челомея в Реутове, однако система управления — то же НПО «Электроприбор», город Харьков, Украина.

Ракета «Тополь» — корпорация «Московский институт теплотехники».

Ракета «Ярс» — корпорация «Московский институт теплотехники».

Таким образом, практически все жидкостные носители РВСН РФ оказываются зависимыми от сотрудничества с украинскими предприятиями ВПК. Ракета «Воевода» — самая мощная, с 10 разделяющимися боезарядами, 40 ложными целями для прорыва ПРО — зависит полностью, и по силовой части, и по системе управления. Ракета УР-100Н — вторая по мощности, также оснащенная мощной системой прорыва ПРО — зависит по системе управления и наведения. Отметим, что эти ракеты имеют максимальное число боеголовок и проблема с одной ракетой лишает Россию не одного боезаряда, а сразу десяти или шести.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом полностью запретил украинскому ВПК сотрудничество с Россией. Запрет специалистам «Южмаша» обслуживать тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), стоящие на вооружении РВСН РФ и составляющие основу потенциала ядерного сдерживания, превращает эти МБР в груду металлолома, поскольку срок их гарантийной эксплуатации давно истек. Таким образом, более двух третей ядерного потенциала РВСН России превратились в хлам.

Год назад сообщалось, что в России начали утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М «Воевода».

И хотя заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов оптимистично заявил, что эти ракеты будут заменены на «Сармат», но даже то, что «дорогие россияне» начали разговор о снятии с вооружения «Воеводы», свидетельствует о системном кризисе одной из важнейших составляющих российских ядерных сил сдерживания.

Начнем с того, что на сегодня проект «Сармат» находится на стадии бросковых испытаний — то есть выброса из шахтно-пусковой установки массогабаритного прототипа ракеты на высоту, на которой, по идее, будет включаться двигатель первой ступени, которого, по всей видимости, еще нет. Даже в Советском Союзе от бросковых испытаний до появления опытной ракеты проходило четыре-пять лет, а о ракетной промышленности современной России без поддержки специалистов украинского «Южмаша» и говорить нечего.

Еще до 2014 года и сворачивания сотрудничества с Украиной для проектирования и производства «Сармата» привлекались исключительно российские производители: разработка двигателей для ракеты ведется НПО «Энергомаш», а серийное производство жидкостной двигательной установки 1-й ступени планируют развернуть на пермском ПАО «Протон-ПМ».

Но ввиду новизны продукции российские предприятия испытывают серьезные трудности. Еще в 2016 году планировалось, что через два года начнутся летные испытания ракеты, которые предшествуют принятию на вооружение. А фактически до конца 2018 года планирались всего два бросковых испытания, и только в этом году — летные.

Время упорно работает против РФ — в 2021-2022 гг. заканчивается гарантированный 20-летний срок безопасной эксплуатации комплексов РТ-2ПM «Тополь», УР100Н УТТХ и Р-36M2 «Воевода». По долгосрочным планам российских военных планировалось, что ракеты старых образцов будут постепенно сниматься с вооружения и к 2020 году таких ракет (разработки 1970-1980 гг. конструкторов днепропетровского «Южмаша») в строю должно было остаться всего 5%.

Но эти планы были основаны на том, что украинские специалисты должны были провести продление ресурса оставшихся в строю ракет. После 2014 года и сворачивания программы военного сотрудничества между нашими странами все работы в этом направлении были прекращены.

Задачу по продлению ресурса передали российскому Государственному ракетному центру им. Макеева, но его сотрудники специализируются на баллистических ракетах для подводных лодок и не имеют достаточного опыта.

На сегодня россияне могут самостоятельно обслуживать только комплексы типа «Тополь» и «Ярс», пусковые установки которых могут обеспечить «доставку» к цели только 82,5 мегатонн, или лишь 12% от всей мощности ядерных зарядов российских межконтинентальных ракет.

Ядерное наследие СССР за время правления Путина превратилось в «ядерные мощи». Именно поэтому путинская пропаганда пудрит людям мозги мифическими «Цирконами». В общем, как в том анекдоте: ракет у них тоже нет.

Тем временем, Россия осталась без метеоспутников. Группировка умерла, заявили в Росгидрометцентре.

Умерла, так умерла.

Евгений Платон, «Фейсбук»