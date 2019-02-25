Лидер IndustriALL о «деле профсоюзов»: Борьба продолжается 1 25.02.2019, 13:32

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Ситуацией вокруг профсоюза РЭП занялись Европейский парламент, Еврокомиссия, организаторы Европейских игр и правительства многих стран.

Заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriALL Кемаль Озкан выступил на Пленуме Совета РЭП по прямой связи из Женевы. Он рассказал, что делает Глобальный союз, чтобы Дело РЭП не исчезало из мировой повестки дня, сообщает praca-by.info.

Во время Пленума Совета профсоюза РЭП была установлена онлайн-связь с Женевой, и к участникам Пленума обратился заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriALL Кемаль Озкан. Публикуем текст его выступления.

Здравствуйте, братья и сестры, привет из Женевы. Спасибо, что разрешили выступить у вас на Пленуме, это для меня большая честь.

Мы продолжаем мониторинг процессов, происходящих в Беларуси, и Глобальный союз IndustriALL всегда был и будет вместе с вами в вашей борьбе за фундаментальные права работников и профсоюза. Это наша общая борьба: вы боретесь внутри страны, мы – на международной арене, чтобы справедливость в Беларуси победила.

Для нас совершенно неприемлемо, что и Геннадий, и Игорь, будучи ограниченными в своих правах, оказались в некотором смысле исключены из профсоюзного движения. Хотя они не отбывают заключения в тюрьме, мы воспринимаем их как политзаключенных, как людей, пострадавших за свои убеждения.

16 января я заявил это, когда мы встречались с госпожой Могерини. Руководство четырех крупнейших объединений профсоюзов встречались с высокопоставленными представителями ЕС именно по вопросу приговора Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Мы заявили, что неприемлемым является продолжение отношений ЕС со страной, где систематически и цинично нарушаются фундаментальные права профсоюза. Нам ответили, что в ЕС очень слабые механизмы, чтобы серьезно влиять на руководство Беларуси. Но мы заявили, что если какое-либо соглашение о партнерстве между ЕС и Беларусью будет подписано, оно должно содержать часть, в которой отражены вопросы нерушимости прав профсоюзов, фундаментальных прав работников.

В настоящее время мы, как международное профсоюзное движение, продолжаем общаться с ЕС, направляя предложения о том, какие конкретно формулировки должны войти в такой договор. Мы постоянно напоминаем, чтобы в случае контактов с правительством Беларуси, этот конкретно ваш кейс, ваша проблема ставилась перед правительством Беларуси. Они также сообщили нам, что и представитель Еврокомиссии в Беларуси, и большинство послов в Беларуси регулярно контактируют с Геннадием Федыничем и уже выражали свою поддержку в этом деле.

Помимо Еврокомиссии, мы контактировали также с Европарламентом, в частности, с депутатами той группы стран, в которых наиболее тесные отношения с Беларусью. Мы уже встречались с генеральным директором МОТ, обсуждали ситуацию в Беларуси и в ближайшее время собираемся встретиться с его советником Кари Тапиолой, чтобы со стороны МОТ также прозвучал достаточно ясный сигнал как по фундаментальным правам работников и профсоюзов в Беларуси, так и по судебному решению относительно Геннадия и Игоря.

Также мы постоянно контактируем с нашими членскими организациями в Швеции, Германии, Дании, других странах, чтобы они информировали свои правительства о ситуации с правами в Беларуси, и они отвечают, что с правительствами они работают.

Мы обращались и обращаемся к организаторам Европейских игр, чтобы они со своей стороны также поднимали этот вопрос с правительством Беларуси. Кроме отправки писем в этот комитет, мы обратились к нашим членским организацям, чтобы они через свои федерации поднимали вопрос об участии их стран в этих играх. Мы также наладили контакт с юристами из Комитета по правам человека в ООН, а это серьезная организация.

Я описал шаги, которые мы делаем на международной арене, чтобы проводить кампанию в защиту наших друзей, наших коллег по профсоюзной работе. На Конгрессе в Рио-де-Жанейро нашим главным лозунгом было "Борьба продолжается!» - это наше подтверждение того, что мы продолжаем сражаться вместе.