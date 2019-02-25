Тереза Мэй намерена сохранить пост после Brexit 25.02.2019, 13:44

Тереза Мэй

Фото: EPA

Несколько британских министров выступают за отставку премьера до мая.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что планирует остаться в должности после Brexit.

Об этом сообщает Sky News.

В британских СМИ появилась информация, что несколько министров выступают за отставку премьера до мая.

Однако Мэй заявила, что она полна решимости продвигать внутреннюю повестку дня, как только Великобритания покинет ЕС 29 марта.

"В декабре я очень четко дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле это внутренняя повестка дня, которую я выполняю", - сказала Мэй.

В конце прошлого года Мэй сказала, что она не будет возглавлять консервативную партию во время кампании перед следующими парламентскими выборами в 2022 году.