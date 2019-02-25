Лукашенко заявил, что белорусские судьи все чаще нарушают закон 33 25.02.2019, 13:50

5,030

Диктатор встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

На встрече с ним Лукашенко обсудил открытие здание верховного суда, стоимость которого вызвало недовольство белорусов, пишет tut.by.

«Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. К этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие меня с судейским корпусом», — заявил он. Также Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Также диктатор заявил, что белорусские судьи все чаще нарушают закон:

«Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может», — сказал он.

Лукашенко обратил внимание на недовольство людей несправедливостью:

«Люди у нас очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию. Там люди привыкшие ко всякому. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше», — констатировал он.

Лукашенко также попросил Валентина Сукало в преддверии совещания с правоохранительным блоком дать свою оценку функционированию этой системы, особенно Следственного комитета.

«У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом», — добавил он.

Кроме того, на встрече обсужден ряд вопросов, которые находятся на лично контроле Лукашенко. «Мне хотелось бы знать вашу позицию по этим делам. Вы видите все, оцениваете», — отметил глава государства.