Видеофакт: Российские чиновники зачитали приговор сыру и сожгли его 29 25.02.2019, 13:59

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Саратове.

В Саратове чиновники Россельхознадзора уничтожили небольшую партию «санкционного» сыра из Европы. Видео попало на Youtube.

Для соседней страны ситуация стандартная, но в этом конкретном случае процесс уничтожения запрещенного продукта выглядел не совсем обычно. Допускаем, что это стандартная процедура, но выглядит от этого не менее комично: на видео видно, как чиновник словно зачитывает сыру приговор, который затем незамедлительно приводится в исполнение.