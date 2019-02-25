Видеофакт: Российские чиновники зачитали приговор сыру и сожгли его

Видеофакт: Российские чиновники зачитали приговор сыру и сожгли его29
- 25.02.2019, 13:59
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Инцидент произошел в Саратове.
В Саратове чиновники Россельхознадзора уничтожили небольшую партию «санкционного» сыра из Европы. Видео попало на Youtube.
Для соседней страны ситуация стандартная, но в этом конкретном случае процесс уничтожения запрещенного продукта выглядел не совсем обычно. Допускаем, что это стандартная процедура, но выглядит от этого не менее комично: на видео видно, как чиновник словно зачитывает сыру приговор, который затем незамедлительно приводится в исполнение.