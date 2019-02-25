Опрос: Кто выходит во второй тур выборов в Украине, если бы они прошли в феврале 8 25.02.2019, 14:21

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Фото: LIGA.net

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел свой опрос.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то в первом туре голосования больше всего голосов получил бы шоумен и лидер политической партии Слуга народа Владимир Зеленский, следом - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 8 по 20 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет liga.net.

Среди тех, кто определился с кандидатом и пойдет голосовать на выборы, Зеленский набрал бы 26,4% голосов, за Порошенко проголосовали ли 18% избирателей, а за Тимошенко - 13,8%.

10,9% избирателей отдали бы предпочтение исключенному из фракции Оппоблока Юрию Бойко, за лидера Гражданской инициативы Анатолия Гриценко проголосвали бы 6,4%, за Олега Ляшко - 6,3%, за Александра Вилкула - 3,1%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,9%, за однофамильца лидера Батькивщины Юрия Тимошенко - 2,7%, за мэра Львова Андрея Садового - 2,4%, за Евгения Мураева - 1,2%, за Александра Шевченко - 1,1%. Остальные не набрали бы и 1%.