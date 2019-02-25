Уходит один из старожилов банковского бизнеса Беларуси 5 25.02.2019, 14:35

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Владимир Иванов

В скором времени сменится руководитель Банка ВТБ (Беларусь).

Об этом tut.by сообщили информированные источники и подтвердили в самом банке.

26 февраля истекают полномочия председателя правления ВТБ (Беларусь) Владимира Иванова. Временно исполняющим обязанности руководителя будет один из его нынешних заместителей Юрий Алымов.

Владимир Иванов родился в 1963 году в Витебской области. Имеет 3 высших образования. Закончил Новополоцкий политехнический институт им. ЛКСМБ (1989), Белорусский негосударственный институт правоведения (1997), Белорусский государственный экономический университет (1999).

В банковском бизнесе с 1990 года. До этого был командиром стройотряда на севере России. После кризиса в стройотрасли устроился на работу в Югорский акционерный банк в Нижневартовске специалистом по ценным бумагам. Со временем дорос до должности начальника отдела ценных бумаг банка. В это время он обзавелся знакомствами среди влиятельных нефтяников. В 1996 году ему доверили возглавить Славнефтебанк в Беларуси. После покупки контрольного пакета акций ВТБ (Россия) с ноябре 2007 года Славнефтебанк был переименован в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Иванов сохранил пост руководителя до сих пор.

Владимир Иванов входит в число рекордсменов банковской системы по времени руководства одним банком.

Лидером является Сергей Костюченко. Выпускник Минского радиотехнического института и курса научной экономики Вуппертальского университета в 1990 году возглавил Минский инновационный банк (будущий Приорбанк), которым без перерыва продолжает руководить до сего времени.

Еще один старожил — Виктор Бабарико, который с 2000 года возглавляет Белгазпромбанк.