«Зеленая книга»: что известно о фильме, который получил Оскар 25.02.2019, 14:50

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Картина получила сразу три награды американских киноакадемиков.

В 2019 году главную статуэтку "Оскара" за лучший фильм получила лента Питера Фаррелли "Зеленая книга", обойдя таких номинантов, как "Звезда родилась", "Рим", "Фаворитка", "Богемская рапсодия", "Черный клановец", "Власть" и "Черная пантера".

Картина стала одним из лидеров по числу номинаций на премию "Оскар" - их пять. Всего она получила три награды: Мархешал Али стал лучшим актером второго плана, еще одна статуэтка за лучший сценарий. Также фильм успел получить три "Золотых глобуса": "Лучшая комедия/ мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана".

Cайт strana.ua рассказывает о главном фильме 2019 года по версии американских киноакадемиков.

О чем фильм

Это комедийная драма. Она рассказывает о том, как джазовый музыкант, афроамериканец Дон Ширли нанимает вышибалу Фрэнка Валлелонгу по кличке Тони Лип своим шофером. Они отправляются в поездку по глубокому Югу США. Путешествие осложняется тем, что на юге в те времена процветал расизм.

Поездка длится восемь недель, которые меняют взгляды на жизнь ии у водителя, и у пассажира. Фрэнк понимает, что Ширли действительно гениальный, но очень одинокий музыкант. А тот, в свою очередь, видит в неотесанном вышибале потенциального близкого друга.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о реальном человеке. Дон Ширли - был великим музыкантом, другом Джона Кеннеди и борцом за права афроамериканцев.

Главные роли исполнили Вигго Мортенсен (он снялся в таких лентах, как "Властелин колец", "Капитан Фантастик"), Махершал Али (известный по фильмам "Лунный свет", "Голодные игры") и Линда Карделлини (запомнилась ролями в фильмах "Основатель", "Мстители)".

Скандал с родственниками прототипа

Родственники пианиста остались недовольны тем, как он изображен в фильме. Они назвали "Зеленую книгу" симфонией лжи. Морис Ширли, 82-летний брат музыканта, и Эдвин Ширли III, его племянник, утверждают, что тот вовсе не считал Тони Липа своим близким другом.

Родственники Ширли говорят, что сам Дон уже отказывал Нику Валлелонге в предложении экранизировать историю "Зеленой книги".

После скандала исполнитель роли пианиста Махершала Али связался с его родственниками, чтобы принести свои извинения. Он попросил его простить, если он их чем-то обидел, и рассказал, что во время подготовки к роли не знал о том, что у Ширли остались близкие родственники.

Интересные факты

"Зеленая книга" - это справочник для темнокожих путешественников, который действительно существовал в середине ХХ века. Во времена расовой дискриминации в США путеводитель помогал им найти в дороге безопасные места для ночлега и еды, заправки и другие сервисы.

Режиссер Питер Фаррелли в свое время снял ивестную комедию "Тупой и еще тупее".

Сценарий "Зеленой книги" написан сыном реального Тони Липа и основан на его рассказах о Ширли и их взаимоотношениях.

Настоящий Дон Ширли в детстве учился в Ленинграде - его пригласили туда изучать теорию музыки, когда пианисту было 9 лет. Он начал играть с двухлетнего возраста.