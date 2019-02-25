Невиданный «Циркон» и эхо андроповской речи 10 Александр Гольц

25.02.2019, 14:46

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Александр Гольц

Почему военная угроза Путина США основана на подтасовке фактов.

Глава России впервые прямо угрожает ядерным ударом по Вашингтону. Но перечисляя предлоги и средства для возмездия, о многом умалчивает

Эхо андроповской речи

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов в 1983 году заявил: «Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США повышают ядерную угрозу для Советского Союза, соответствующие советские средства будут развертываться с учетом этого обстоятельства в океанских районах и морях. Эти наши средства по своим характеристикам будут адекватны той угрозе, которую создают для нас и наших союзников американские ракеты, размещаемые в Европе».

Как раз тогда Москва и Вашингтон дошли до опасного предела в ядерном противостоянии. За две недели до заявления Андропова НАТО провела командно-штабные учения «Able Archer», в ходе которых отрабатывались процедуры применения ядерного оружия, к чему были привлечены руководители государств. Одновременно резидентуры КГБ в западных странах денно и нощно выискивали признаки подготовки к началу ядерной войны. В частности, разведчики в Вашингтоне, по несколько раз за ночь объезжали здание Пентагона, чтобы выяснить, не горят ли окна в тех кабинетах, где должны были планировать внезапный удар по СССР.

Именно той осенью только самообладание подполковника Станислава Петрова, справедливо посчитавшего ложным сигнал системы предупреждения о внезапной ракетной атаке, спасло планету.

Грозные заявления Владимира Путина в Послании-2019 почти до деталей совпадают с андроповскими угрозами в адрес США. Фактически впервые в новейшей истории России Кремль без экивоков угрожает США ядерным ударом: «Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».

Надуманные предлоги

Основанием для таких угроз Путин считает объявленный Соединенными Штатами выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Привычно отвергнув вашингтонские обвинения в нарушениях договора Россией, глава государства в Послании в очередной раз перечислил то, что Москва считает нарушениями американскими. В частности, то, что при испытаниях своей системы ПРО американцы используют ракету-мишень «Гера», собранную из 2-й и 3-й ступеней ракеты «Минитмен-2».

Желая продемонстрировать предельную точность и осведомленность, Путин даже процитировал отдельные пункты ДРСМД, которые, по его мнению, нарушали США. В частности, пункт 1 статьи 6, гласящий, что «…ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит лётных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет». Но при этом президент (или тот, кто готовил эту часть Послания) оставил без внимания пункт 12 статьи 7, где речь шла об исключениях из общего требования: «каждая из Сторон имеет право производить и использовать для ускорительных средств, которые в противном случае могли бы рассматриваться как ракеты средней дальности или меньшей дальности, только существующие типы ускорительных ступеней для таких ускорительных средств». Чему полностью отвечает злополучная «Гера».

Постоянно повторяемые Путиным обвинения относительно возможности загрузки «Томагавков» в пусковые установки М-41, где сейчас находятся перехватчики системы «Иджис», имеют ту же цену. Если бы американские военные вознамерились реализовать эту идею (ни разу не испытав такой пуск крылатых ракет из М-41), то они увеличили бы свой потенциал из 6 с лишним тысяч «Томагавков», развернутых на надводных кораблях и подводных лодках, аж на целых 44 единицы. Что бессмысленно.

Уличив с помощью несложной подтасовки американцев и оскорбив по ходу «подхрюкивающих» Вашингтону союзников, Путин привычно переходит к самому для себя приятному — перечислению «зеркальных» ответных мер. Здесь следует еще один аргумент: у Вашингтона есть планы производства и развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности. «Мы не слышали обратных заявлений», объясняет Путин свое умозаключение. При этом игнорируя многочисленные заявления представителей администрации США о том, что планов развертывания крылатых ракет у них нет. Последний раз об этом заявляла 8 февраля заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Невиданный «Циркон»

Все эти подтасованные предлоги нужны, чтобы впервые объявить вслух о готовности ударить по Вашингтону — ведь именно там «находятся центры принятия решений».

Уже после оглашения Послания, общаясь с руководителями СМИ, Путин уточнил, что речь идет о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон» на надводных кораблях и подводных лодках, которые могут пустить это чудо-оружие, даже не заходя в исключительную экономическую зону США (200 миль).

Заметим, что для того, чтобы путинские угрозы выглядели реальными, пришлось несколько видоизменить ранее известные тактико-технические данные «Циркона». Анонимные источники из оборонно-промышленного комплекса ранее заявляли ТАСС, что дальность ракеты — 400 километров. Это заставило бы корабль-носитель патрулировать в исключительной экономической зоне США. А теперь, по словам Путина, ракета летает на тысячу километров.

Увеличилась и скорость. Если раньше говорили о 6 Махах на высоте 30−40 километров, то Путин с гордостью сообщил о 9 Махах.

И все для того, чтобы глава государства мог закончить крещендо: «Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия».

Оружие Судного дня

Попутно Путин сообщил, что вводятся в строй другие виды вооружений, которые должны достать США, в частности беспилотная подводная лодка «Посейдон». Это оружие Судного дня, которое должно нанести неприемлемый ущерб агрессору, превратив его побережье в безжизненную радиоактивную пустыню. Путин гордо сообщил, что уже весной субмарина-носитель «Посейдона» будет спущена на воду.

Однако следует иметь в виду, что строительство такого носителя, подлодки «Белгород» (первоначально это был аналог погибшего «Курска») началось почти тридцать лет назад — в 1992-м. Ее то консервировали, то пытались переделать для каких-то других проектов. В результате корпус (который уже выслужил значительную часть положенного ему срока) удлинился, согласно данным печати, до 184 метров. Это на 11 метров больше, чем у знаменитой «Акулы», считавшейся самой большой подводной лодкой в мире. Эти качества предполагают возможность быстрого обнаружения ракетоносца при попытке приблизиться к американским берегам.

Другие типы перечисляемого Путиным оружия — «тяжелая» ракета «Сармат», «планирующие боеголовки «Авангард», ракета «Кинжал» — скорее всего находятся в высокой степени готовности. При этом они ни коим образом не меняют стратегической ситуации. То есть при любых обстоятельствах их применения американцы смогут нанести ответный удар.

Стратегический расклад сил могло бы радикально изменить оружие, которое способно гарантированно уничтожить весь ядерный потенциал потенциального противника. Один из кремлевских страхов заключается в том, что американская система ПРО могла бы стать таким оружием. Однако очевидно, что ни сейчас, ни в обозримом будущем ни у одной из сторон такого абсолютного оружия не появится.

Как бы то ни было, по крайней мере на уровне заявлений, мы вернулись к периоду самого жесткого военного противостояния СССР и США после Карибского кризиса. При этом очевидно, что, принимая судьбоносные, в полном смысле этих слов, решения президент в лучшем случае игнорирует, а в худшем — даже не знает всех деталей происходящего (что демонстрирует анализ военной части Послания). Ставка на ядерную силу без учета полной информации — это вдвойне опасно.

Александр Гольц, «Открые медиа»