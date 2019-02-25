Главный военный прокурор Украины: Владимира Заману подозревают в госизмене 25.02.2019, 15:20

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Фото: mil.gov.ua

Экс-главе Генштаба ВСУ грозит от 10 до 15 лет.

Бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, что привело к уменьшение боеспособности украинской армии.

Как сообщает сеnsor.net об этом на брифинге 25 февраля заявл главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Замане выдвинуто подозрение во с. 1 ст. 11 УК Украины ("госизмена") в старой редакции. Ему грозит от 10 до 15 лет.

По словам Матиоса, в частности Замана совершил действия по уменьшению штата действующих военнослужащих на 5 тысяч. Также он курировал расформированием зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.