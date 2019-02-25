Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» 14 Виталий Цыганков

25.02.2019, 15:33

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Виталий Цыганков

Чем диктатору не угодили князья и шляхта?

Бывает, Лукашенко читает какой-то написанный для него умный и патриотический текст о нашей истории, корнях и так далее, говорит правильные (с нашей точки зрения) слова. А потом скажет что-нибудь экспромтом от себя, что на самом деле наиболее искренне и откровенно его характеризует.

Одно из таких последних высказываний прекрасно демонстрирует нам истинного Лукашенко.

«Не отстать, так как они нас одной рукой прихватят и будем мы снова батраками в каком-нибудь ВКЛ или Речи Посполитой».

Батраки... в каком-нибудь... Эти слова, сами по себе довольно красноречивые, оживили воспоминание, о котором я когда-то уже писал в одном из своих блогов - о том, как Лукашенко единственный раз в своей президентской жизни ходил в театр - а я был этому свидетелем. Далее просто процитирую:

«Было это как раз в 2002 году, когда согласно требованиям момента (во время первого «поворота к суверенности») кто-то подсказал, что Лукашенко следует сделать знаковый шаг и сходить в Национальный театр на национальный спектакль «Князь Витовт». Кстати, по такому случаю впервые за десятилетия сезон в Купаловском открывали не «Павлинкой», а премьерой новой пьесы. Заранее о присутствии Лукашенко я ничего не знал и пришел в театр как обычный зритель - но в итоге познал настоящий катарсис.

Главный герой страны даже в театре должен оставаться главным. После окончания спектакля Лукашенко вышел на сцену и начал объяснять зрителям, почему раньше все было неправильно, как порочно вели себя князья, потому что не слушали народ, игнорировали его устремления, но сейчас мы проводим совершенно иную политику, народную и для народа. Сейчас у нас все решается большинством, а не кучкой людей.

Помню, как явно неловко было артистам, которые стояли на сцене и все это выслушивали. Каким чужеродным, жалким и смехотворным был этот спич на сцене. Больше Александр Лукашенко, насколько мне известно, в театр не ходил».

Насколько мне кажется, у Лукашенко есть просто природное непринятие всех этих князей, знати, «благородных». Не буду спекулировать на тему, чем это вызвано, - но, конечно, можно вспомнить обстоятельства происхождения и воспитания. В итоге же каждый раз, когда он читает какой-то текст про «наше историческое наследие» - ВКЛ, он делает это сквозь зубы, вынужденно. А настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ».

Виталий Цыганков, «Фейсбук»