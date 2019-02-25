Евросоюз официально продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси 1 25.02.2019, 15:35

Также в черном списке ЕС остаются лица, которые могут быть причастны к исчезновению политиков в Беларуси.

Евросоюз решил продлить на год эмбарго на поставку оружия в Беларусь и санкции в отношении четверых белорусов, которых в ЕС подозревают в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, пишет tut.by.

Ограничительные меры включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий. В 2017 году из этого перечня были исключены биатлонные ружья.

Кроме того, в черном списке ЕС (запрет на въезд и заморозка активов на территории Евросоюза) остаются бывшие главы МВД Владимир Наумов и Юрий Сиваков, бывший глава aдминистрации Лукашенко Виктор Шейман и экс-командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.

В начале февраля появилась информация, что Венгрия подвесила вопрос о продлении эмбарго еще на год. Как сообщал брюссельский корреспондент «Радио Свобода», Будапешт настаивал, чтобы ЕС быстрее подписал с Беларусью «Приоритеты партнерства» — документ, который стороны уже год не могут согласовать из-за опасений Литвы по БелАЭС.