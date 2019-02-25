«Немцов становится символом борьбы граждан за политические права» 2 25.02.2019, 15:54

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Российские власти исчерпали возможности механизмов по поддержке своей политики.

География Марша Немцова охватила на этот раз едва ли не всю Россию: Москва и Санкт-Петербург, Астрахань и Барнаул, Бийск и Воронеж, Красноярск и Ростов-на-Дону, Саратов и Челябинск, Чита и Ярославль, сообщает «Голос Америки».

В одних случаях местные власти акцию – пусть и не сразу (как в Москве и Санкт-Петербурге) – согласовали акцию, в других (например, в Томске и Кирове) – этого не произошло.

В Москве организаторами марша стали движение «Солидарность», партии ПАРНАС, «Яблоко», «Гражданская инициатива», «Партия перемен», «Мемориал» и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, что виновным в исполнении убийства Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, суд присяжных в 2017 году признал Заура Дадаева, который был приговорен к 20 годам заключения. Еще четверо соучастников преступления осуждены на различные сроки лишения свободы – от 11 до 19 лет.

Семья погибшего и широкая общественность убеждены, однако, что убийство не раскрыто, поскольку к ответственности не привлечены ни организаторы преступления, ни его заказчики.

Акция в Москве прошла от Страстного бульвара, где организаторы раздавали плакаты с портретом Немцова и российские триколоры, до Проспекта академика Сахарова. По сообщениям СМИ, был только один задержанный, у которого полицейские изъяли плакат с нецензурными выражениями в адрес Владимира Путина.

В авангарде марша шли известные оппозиционные политики и общественные деятели: Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Андрей Нечаев, Владимир Кара-Мурза-младший, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

«Долой власть чекистов!», «Россия будет свободной!», «Это наша страна!», «Мы здесь власть!», «Россия без Путина!», «Путин – позор России», «Долой царя!», «Надоел» – скандировали участники акции.

Звучали требования освобождения политзаключенных, в том числе – активистку Открытой России Анастасию Шевченко. Демонстранты несли плакаты в защиту Олега Сенцова и украинских моряков, захваченных российскими военными в Керченском проливе.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о Борисе Немцове.

Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» сказал, что, вопреки прилагаемым ими усилиям, власти не смогли стереть из памяти россиян имя Бориса Немцова.

«Наоборот, – продолжал Гудков, – его имя все сильнее ассоциируется с необходимостью расширять протестное движением. Считаю, что марш в этом году был многочисленнее, чем в прошлый раз. Борис становится настоящим символом борьбы граждан за политические права, недовольства общества курсом Кремля. В этом смысле его имя притягивает к себе людей».

По мнению Геннадия Гудкова, власти исчерпали возможности механизмов по поддержке своей политики.

«Она (власть) будет только слабеть, хотя и продолжит репрессии, – считает Гудков. – Но усиление репрессий ни к чему хорошему не приведет, и это по большому счету понимают по обе стороны баррикад».

Заместитель председателя партии ПАРНАС, историк Андрей Зубов также находит, что в марше 2019 года приняло участие больше людей, чем годом ранее.

«Мы снова видим возрастание гражданской активности, – заметил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Произошел некий перелом. Он виден во всем – не только применительно к этому маршу».

По мнению Зубова, изменилась и общая атмосфера мероприятия.

«Люди шли с большим энтузиазмом, улыбались, кричали лозунги: «Долой власть!» «Путин – вор!», – подчеркнул историк. – Чувствовалось, что они на подъеме. Изменилось духовное состояние общества».

Андрей Зубов и Геннадий Гудков выразили убеждение в том, что убийство Бориса Немцова будет раскрыто в полном объеме, но, скорее всего, – после смены руководства РФ.