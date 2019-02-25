Джефф Платт готов продолжить выступления за сборную Беларуси по хоккею 25.02.2019, 16:04

Джефф Платт

Канадец с белорусским паспортом готов сыграть на чемпионате мира в Астане.

Форвард "Йокерита" Джефф Платт выразил готовность помочь сборной Беларуси по хоккею пробиться в элиту, сообщает "Прессбол".

По словам главного тренера национальной дружины Андрея Сидоренко, которые приводит официальный сайт ФХБ, натурализованный канадский нападающий заверил, что не намерен отказываться от выступления за "националку".

Платт провел 25 матчей за сборную и набрал 16 (7+9) очков.

Турнир в первом дивизионе пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая.