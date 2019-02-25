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Зеленский предложил украинцам выбрать премьера, генпрокурора и главу СБУ

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  • 25.02.2019, 16:17
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Владимир Зеленский

Шоумен и кандидат в президенты призывает заходить на его сайт и предлагать свои кандидатуры.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предлагает избирателям поучаствовать в выборе претендентов на ключевые должности в государстве. Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Facebook 25 февраля, сообщает "Гордон".

"Кому нравится, когда президент назначает на должности своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг – команда мечты", – заявил Зеленский.

Он призвал украинцев заходить на сайт его команды и предлагать, кто должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой Службы безопасности Украины, министром иностранных дел, министром обороны.

"Сделаем это вместе", – добавил Зеленский.


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