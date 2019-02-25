Лукашенко присвоил новые генеральские звания 3 25.02.2019, 16:23

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Несколько полковников получили генеральские погоны.

Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану Богуславскому и Юрию Шаплавскому. Они занимают должности начальников в главной военной инспекции и департаменте транспортного обеспечения Минобороны соответственно.

Полковнику внутренней службы Игорю Болотову (ныне заместитель министра по чрезвычайным ситуациям) и полковнику юстиции Павлу Игнатову (глава УСК по Минской области) присвоены очередные специальные звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции соответственно.

Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин госсоветника юстиции третьего класса, а начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву — персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.