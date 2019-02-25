закрыть
25 февраля 2019, понедельник, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Лукашенко присвоил новые генеральские звания

3
  • 25.02.2019, 16:23
  • 1,657

Несколько полковников получили генеральские погоны.

Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану Богуславскому и Юрию Шаплавскому. Они занимают должности начальников в главной военной инспекции и департаменте транспортного обеспечения Минобороны соответственно.

Полковнику внутренней службы Игорю Болотову (ныне заместитель министра по чрезвычайным ситуациям) и полковнику юстиции Павлу Игнатову (глава УСК по Минской области) присвоены очередные специальные звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции соответственно.

Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин госсоветника юстиции третьего класса, а начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву — персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова