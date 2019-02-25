Премьер Нидерландов – Британии: Проснитесь и закройте Brexit-соглашение 25.02.2019, 16:26

Марк Рютте

Марк Рютте заявил, что британский парламент «страдает лунатизмом».

Премьер-министр Нидерландов призвал Великобританию "проснуться" и наконец завершить процесс согласования соглашения о выходе из Евросоюза.

Об этом он сказал в комментарии ВВС, пишет "Европейская правда".

Марк Рютте обвинил британский парламент в "лунатизме вокруг сценария без соглашения" и сказал, что это неприемлемо.

"Осталось четыре недели до завершающего срока, и до сих пор Великобритания не имеет конечной переговорной позиции. Как одни из ваших лучших друзей, мы должны сказать прямо: проснитесь, достигните согласия и закройте соглашение", - сказал он.

Рютте отметил, что Нидерланды – одни из лучших друзей Британии в Европе, "и дело его страны – сказать вам правду".