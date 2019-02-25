Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Нью-Йорке 25.02.2019, 16:32

Фото: Вадим Васильев

Белорусы приняли участие в акции памяти российского оппозиционера.

24 февраля российская диаспора Нью-Йорка провела Марш памяти Бориса Немцова. В этом году исполняется четыре года со дня убийства российского оппозиционера. Как сообщил Charter97.org белорусский активист Вадим Васильев, в акции приняли участие и белорусы. На акции можно было увидеть национальные флаги Беларуси, России, Украины. Участники Марша обратили внимание на угрозу путинского режима для всего мира.