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Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Нью-Йорке

  • 25.02.2019, 16:32
Фото: Вадим Васильев

Белорусы приняли участие в акции памяти российского оппозиционера.

24 февраля российская диаспора Нью-Йорка провела Марш памяти Бориса Немцова. В этом году исполняется четыре года со дня убийства российского оппозиционера. Как сообщил Charter97.org белорусский активист Вадим Васильев, в акции приняли участие и белорусы. На акции можно было увидеть национальные флаги Беларуси, России, Украины. Участники Марша обратили внимание на угрозу путинского режима для всего мира.


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