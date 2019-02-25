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Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

  • 25.02.2019, 16:51
Игорь Малашенко

Политолог был найден мертвым в Испании.

Известный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщает "Радио Свобода".

Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. Позже в разные годы он возглавлял РГТРК "Останкино", был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, учредителем ЗАО "Медиа-Мост", гендиректором канала RTVI, а в 2018-м году - главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.


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