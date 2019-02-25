В Польше увеличится численность американских войск 25.02.2019, 17:15

Мариуш Блащак подчеркнул, что увеличение численности будет выгодно как для польской стороны, так и для американской.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил об увеличении численности американских войск в Польше. Таким образом глава оборонного ведомства подтвердил информацию, которую ранее представило издание Rzeczpospolita, сообщает «Польское радио».

Мариуш Блащак подчеркнул, что увеличение численности будет выгодно как для польской стороны, так и для американской.

«Увеличение численности американских войск выгодно как Польше, так и США. Таким образом Америка добьется политической цели, которую она ставила и не отступает от нее, - обеспечение безопасности», - заявил министр Блащак.

По данным газеты Rzeczpospolita, в Польше также появится штаб-квартира американского генерала. Мариуш Блащак подчеркнул, что все эти решения американцев будут выгодными для всего региона и восточного фланга НАТО.