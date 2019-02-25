«Дело врачей»: Главный патологоанатом участвовал в работе комиссии по борьбе с коррупцией 25.02.2019, 17:18

Аркадий Пучков

Фото: tut.by

Общая сумма взяток по всем эпизодам составила примерно $180 тысяч.

Прокурор запросил для 70-летнего подсудимого 9 лет в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Смягчающими обстоятельствами гособвинитель попросил посчитать чистосердечное раскаяние, состояние здоровья обвиняемого и меры по частичному возмещению ущерба, сообщает tut.by.

Любопытная подробность стала известна в суде над бывшим главным патологоанатомом Минздрава Аркадием Пучковым. В деле было много эпизодов взяток.

— Обвиняемый безразлично относился к тому, что цены на ритуальные принадлежности будут увеличены пропорционально сумме взяток. Конечным бременем это ложилось на людей, которые хоронят своих близких, — эмоционально отмечал прокурор.

Гособвинитель, рассказывая о моменте с взятками от санитаров, заметил, что не помнит такого случая, когда слушалось дело о том, «как начальник обложил данью подчиненных и подобный порядок вещей сохранялся годами».

— При этом в учреждении работала комиссия по борьбе с коррупцией, обвиняемый участвовал в ее работе. Это никак не мешало ему, как выразился один из санитаров, брать ежемесячно десятину. Подобное выражение напоминает крепостное право, — заметил он.

Напомним, Аркадия Пучкова обвиняют по ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Деньги патологоанатом брал с 2002-го по 2018 год. Он получал их от предпринимателей за заключение договоров, по которым в бюро поставляли гробы, венки, кресты, траурные корзины. Бизнесмены платили главному патологоанатому 10% от суммы поставляемого товара.

По словам гособвинителя, в период с мая по ноябрь 2002 года главный патологоанатом ежемесячно получил взяток на общую сумму 2100 долларов, а с июля по декабрь 2017 года принял не менее 5300 рублей, еще в течение одного из периодов до 2017 года — взяток на сумму не менее 5776 рублей, с июля 2004 года по январь 2015 года — на сумму не менее 1893 рубля. Это только некоторые примеры. Были случаи, когда общая сумма взяток достигала более 181 тысячи рублей.

От санитаров морга, которым он руководил, Пучков принял денег на общую сумму не менее 51 тысячи рублей. По данным следствия, в 2004 году Пучков в своем кабинете объявил: те, кто хочет работать в бюро и не иметь проблем с продлением контракта, должны ему платить ежемесячно. Сотрудники на протяжении 13 лет отдавали ему по 10% от зарплаты, но оказалось, что с отпускных и больничных обвиняемый откатов не брал.

По словам гособвинителя, патологоанатом также брал по 100 долларов откатов ежемесячно на протяжении нескольких лет за то, что допускал ритуальное авто определенных предпринимателей на территорию патологоанатомического бюро и передавал этим ипэшникам информацию о том, кому нужно перевозить тела умерших. Всего за это принял более 83 тысяч рублей. При передаче одной из сумм его и задержали.

При этом общая сумма взяток по всем эпизодам составила примерно 180 тысяч долларов. Напомним, во время предварительного расследования вину фигурант признал и оплатил весь ущерб.

По словам обвиняемого, взятки уходили на лечение жены, в 2009 году у женщины обнаружили рак. Ее лечили в Испании и Израиле, в 2015 году она умерла. Деньги от санитаров морга тратились на нужды бюро: для иностранных делегаций покупали билеты в театр, устраивали ужины в ресторане. А еще определенная сумма уходила на содержание бани, расположенной на территории бюро. Только веников ежегодно покупалось 100−150.