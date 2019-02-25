ЕС продлил санкции против лиц, причастных к исчезновению белорусских политиков 8 25.02.2019, 17:45

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В черном списке Евросоюза остаются четыре представителя режима Лукашенко.

Сегодня Евросоюз официально продлил оружейное эмбарго на поставку оружия из Беларуси.

Также Совет ЕС принял решение о продлении санкций против лиц, причастных к исчезновению белорусских политиков, сообщает сайт Совет ЕС.

"Эти меры включают эмбарго на оружие и оборудование, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет путешествий для четырех человек в связи с нерасследованными исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах" , - говорится в сообщении.

В этом списке находятся бывшие главы МВД Владимир Наумов и Юрий Сиваков, бывший глава aдминистрации Лукашенко Виктор Шейман и экс-командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.

Ограничительные меры в отношении режима Лукашенко были впервые введены в 2004 году в ответ на исчезновение оппонентов режима. Позже были применены дополнительные ограничительные меры против тех, кто принимал участие в нарушении международных стандартов на выборах и прав человека, а также в борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Напомним, 7 мая 1999 года экс-глава МВД, один из самых бескомпромиссных критиков Лукашенко Юрий Захаренко. Вечером 16 сентября 1999 в Минске были похищен один из лидеров оппозиции Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года пропал журналист телеканала ОРТ Дмитрий Завадский.

31 января 2019 года СК прекратил расследование дел исчезнувших политиков. Режим Лукашенко прекратил искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти.