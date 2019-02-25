CША вернут Кыргызстану миллионы, похищенные семьей Бакиева 8 25.02.2019, 17:58

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Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Деньги, похищенные у народа Кыргызстана, вернуться в страну.

Министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаева и первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс подписали 25 февраля в Бишкеке соглашение о возвращении Кыргызстану $4,56 млн, незаконно выведенных из страны сыном экс-президента страны Максимом Бакиевым, сообщает "Настоящее время".

Подписывая документ, Жеенбаева заявила, что, "эти средства были украдены у народа Кыргызстана во время режима Бакиева, и мы, при содействии правительства США, возвращаем эти деньги в республику". По ее словам, деньги будут направлены на проект обеспечения населения чистой водой, а также на приобретение медицинского оборудования и препаратов.

По словам Элис Уэллс, соглашение было подписано после того, как в США закончилось расследование дела бизнесмена Евгения Гуревича, которого СМИ в Кыргызстане называли "финансовым советником" семьи экс-президента Бакиева. По данным киргизских следователей, бизнесмен основал вместе с Максимом Бакиевым инвестиционный банк, Азия Универсал Банка (АУБ) и организовал через него вывод денег из бюджета Кыргызстана за границу.

Суд в США по итогам рассмотрения этого дела решил, что деньги должны быть возвращены правительству Кыргызстана.

Напомним, после "Тюльпановой революции" в 2010 году экс-глава Кыргызстана Курманбек Бакиев бежал в Беларусь. Лукашенко выделил беглому диктатору участок возле Дроздов.