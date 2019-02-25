Гомельские таксисты устроили забастовку возле облисполкома 5 25.02.2019, 18:13

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Водители протестовали против недобросовестных конкурентов.

Те, кто в минувший четверг оказался рядом с «Еврооптом» на Хатаевича в Гомеле, наверняка заметили большое скопление машин такси. Тогда еще водители и руководство различных таксопарков пытались прийти к единому тарифу, чтобы таким образом объявить войну «нелегалам». Под «нелегалами» подразумеваются службы пришедших на гомельский рынок недавно такси: «7220» и «Максим». После безрезультатной встречи, водители решили бороться другими методами — вышли на забастовку к Гомельскому облисполкому, сообщает сайт «Сильные новости».

Понедельник, около 7 утра. К Гомельскому облисполкому съезжаются машины такси. Парковаться у административного здания нельзя — становятся вдоль «Белтелекома». Все это те, кого не устраивает приход на местный рынок новых операторов такси: «7220» и «Максим». Водители их называют «нелегалами». Говорят, нарушают закон.

К 8 утра здесь скапливается порядка 40 машин. Преимущественно «181», с ними «Яндекс». Обещали еще приехать «Алмаз» и «Альфа», но почему-то их нет. Зато тут же подоспели ГАИ и милиция. Последние пробыли не больше двадцати минут и, оценив обстановку, уехали.

Наиболее активные в этой борьбе это такси «181». После встречи представителей почти всех гомельских таксопарков на Хатаевича, когда руководство «181» выдвинуло предложение прийти к единому выгодному для всех тарифу, инициативу решили брать в свои руки. Уже несколько дней Дмитрий и его коллеги делают, что называется, подставные заказы машин «7220» и «Максим».

— Водители такси «Максим» ездят на необорудованных автомобилях. У них нет ни таксометров, ни СКНО (устройство присоединяется к таксометру для передачи информации всех чеков напрямую в налоговую), ни остальной атрибутики водителей такси. Это нарушает закон.

Помимо этого, в Гомель пришло такси «7220». Их юридический адрес в Бресте, работают в Могилеве. Я не уверен, что они вообще действуют по закону, придя сюда. Но утверждать не буду. Здесь у них 6 машин, мы считали. Работают они по кассовым аппаратам, но было замечено, что такие аппараты есть не во всех машинах. Кроме того, их водители работают по суткам. То есть, сутки отработал, дальше на поезд и домой. Насколько это все законно, пока не знаем. Общаемся пока с юристами.

В связи с таким положением вещей, мы стали делать «контрольные закупки» — подсаживать своих водителей. Одна из десяти машин смогла дать чек. Более того, большинство водителей этих служб не числятся в этой организации, а машины ездят без техосмотра. Чтобы там работать, водителю достаточно просто установить приложение. Он даже не знаком ни с кем из своего руководства. Я сам лично так звонил в «Максим», якобы с целью устроиться. Говорю: «Нет ничего. Машина 1995 года без техосмотра». Они мне: «Ничего страшного. Выезжайте работайте. Дней через 20 сделаем договор».

Поэтому мы сами садимся под видом пассажиров, начинаем расспрашивать, пишем аудио или видео, и уже потом вызываем милицию. Только за вчерашнюю ночь, в отношении таких водителей составили 4 протокола. Всего в руки правоохранительных органов таким образом мы передали около 10 машин.

Что касается такси «Максим», то, как утверждают участники встречи, они нарушают еще один пункт закона.

— Они числятся как служба аренды авто. Это значит, что при каждой перевозке пассажира, они обязаны заключать договор с человеком перед поездкой. В нашем «рейде» только один водитель смог предоставить такой договор. И то, заполнил он его по приезде. Остальные, как только слышат про договор и про милицию, пытаются скрыться.

То есть, если за время поездки с пассажиром что-что случится, они просто не смогут никуда обратиться. Даже если такой договор будет. Взыскать даже самый минимальный ущерб на лекарства с такси никто не сможет.

Как работаем мы? У нас обязательно должна быть пассажирская страховка, которая предусматривает ДТП и другие несчастные случаи. В случае чего, пассажиру она возместит все.

Кстати, у такси «7220» в том числе страховок и договоров нет. У некоторых стоят просто таксометры, у некоторых — кассовые аппараты. Мне как-то довелось общаться с их представительницей. Очень некорректно разговаривала, обещала захватить Гомель, угрожала всех нас засудить за то, что мы якобы мешаем работать ее водителям. Вчера у них, кстати, уже первое ДТП случилось. По вине самого водителя.

По этому поводу обращались и в налоговую. Причем, как водители, так и директора служб. В итоге, съездили в один совместный рейд. И все. В течение пяти часов сотрудник налоговой успел оформить только четырех водителей, нарушивших закон.

— У нас уже и группа в Viber есть, куда мы сами сбрасываем друг другу фото и видео нарушителей. На сегодняшний день у нас есть 90% номеров машин такси «Максим», при этом только у 10% есть кассовый аппарат. Из них только у 5% будет стоять СКНО.

С приходом «нелегалов» на гомельский рынок, официальные службы оказались в неудобном положении.

— Мы хотим привлечь внимание властей. Мы не просто так здесь стоим, мы теряем работу. Но это все и так понятно. Мы просто хотим привлечь внимание к тому, что в городе процветает нелегальный извоз и на это уже никто не реагирует. Даже милиция жмет плечами, мол, что мы сделаем?

Опять же, недавно совсем была ситуация. Одного из водителей такси «Максим» задержали по подозрению в состоянии наркотического опьянения. Пока ждем результатов экспертизы. Водитель вел себя неадекватно, оскорблял, пытался выгнать из машины.

Пока рядом с машинами бастующих, стоит ГАИ, решают зря времени не терять и вызывают очередную машину такси. Та приезжает без опознавательных знаков.

Из облисполкома к водителям так никто и не вышел, зато тут же вызвали представителей государственных СМИ. А что до самих бастующих, директор «181» поддерживает своих подчиненных. Что касается «Яндекса», то ходят слухи, что после встречи на Хатаевича, тех, кто был там, заблокировали. К облисполкому приехали самые смелые, говорит Дмитрий.

Первый шаг сделан. И скоро в Гомеле появится официальная организация, что-то вроде независимого профсоюза водителей такси.

— Мы будем продолжать бороться. Если не за то, чтобы они ушли с рынка, так за то, чтобы они работали на нем легально. Так же, как и мы. Когда все будет по закону, мы ничего сделать не сможем. Это уже здоровая конкуренция.

И если сегодняшние наши действия не дадут никакого результата, мы соберем намного больше людей — столько, сколько потребуется для того, чтобы быть услышанными.