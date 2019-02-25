У минского «Динамо» «швах» с составом 1 25.02.2019, 18:25

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Против сборной экстралиги набирается только две пятерки хоккеистов.

Кажется, минское «Динамо» делает все, чтобы матчи со сборной экстралиги (или все же матчи с «Юностью»?) выглядели как нечто не очень серьезное, пишет «Трибуна».

Белорусский полпред бравирует проблемами с составом, заявляя при этом, что не намерен привлекать усиление со стороны. Если заявления правдивы, то противостоять дружине Захарова, укомплектованной от и до, будут всего две пятерки. Ну разве что Андрей Сидоренко (59 лет), Андрей Ковалев (52), Виталий Коваль (38) и Даниэль Корсо (40) – то есть представители тренерского штаба – на самом деле вспомнят лучшие годы и выйдут на лед.

Такие камбэки уместны в выставочных играх, но уж точно не в играх, где решается будущее проекта. В «Динамо» делают вид, что противостояние с Захаровым ничего не решает – тем интереснее посмотреть, чем все закончится.

Пока же расклады с составом у «Динамо» такие.

По последней информации из клуба, Сидоренко может рассчитывать только на 13 хоккеистов, два из них вратари. Причем Юноса Энрота, основного кипера, отпустили доигрывать сезон в Швецию. На подмену ему только пришел Максим Хмыз – в КХЛ он еще не имел шанса. Среди дееспособных штыков и те, кто исполняет эпизодические роли на скромном айстайме – Илья Литвинов и Максим Парфеевец. Из лидеров однозначно готовы помочь Куинтон Хауден и Алексей Терещенко, если за ночь с ними ничего не стрясется.

Кто точно не сыграет

Да уж, сильно выдумать с травмированными «Динамо» не пришлось. Их хватало и на протяжении сезона, а к его завершению в лазарете собралась отличная бригада.

Защитник Кирилл Готовец недавно вернулся после перелома пальца, сыграл неделю назад с «Витязем» и снова пропал. Его коллегу по амплуа Дениса Осипова последний раз видели на льду на Рождество. Форвард Александр Павлович перенес операцию – он пропустит и ЧМ. Дмитрий Буйницкий тоже не помогал «Динамо» в последних играх сезона, но он рассчитывал восстановиться к мировому первенству – не к матчам с «Юностью». Дэвид Бут с концами вылетел в середине февраля. Два Андрея – Костицын и Степанов – в феврале еще не играли и, кажется, уже не сыграют.

Под вопросом

Вдруг оказалось, что против экстралиги могут не сыграть и те, кто еще 22 февраля участвовал в победе над «Йокеритом». «Динамо» не сообщало ни о какой эпидемии – просто ограничилось констатацией того, что существуют медицинские проблемы. Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Патрик Уиркош, Теему Пулккинен, Александр Когалев – все выходили на лед в Хельсинки, но не факт, что мы увидим их во вторник. Или это такой хитрый план, чтобы расслабить соперника? Сергей Костицын и Иван Дроздов в последнем матче (ну, как тогда думали – последнем) сезона не участвовали.