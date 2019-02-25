БРСМовцы с дубинками патрулировали улицы Гродно 21 25.02.2019, 19:04

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фото: hrodna life

«Лукамольцев» в камуфляже с дубинками и бейджами встретил 23 февраля в Гродно журналист.

Корреспонденту парни представились бойцами Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП). Рассказали, что помогают милиции, сообщает издание.

Первый секретарь Гродненского обкома ОО БРСМ Павел Мархалюк рассказал Hrodna.life, что ребята, которые вышли с дубинками, проявили собственную инициативу. Как оказалось, МООП входит в структуру БРСМ.

— Ребята с дубинками не должны ходить по городу, их им не выдают, это была личная инициатива, — заявил Павел Мархалюк. — Молодые парни недопоняли, как правильно выразить своё участие в отрядах охраны правопорядка. Будем работать с ними и всё тщательно объяснять.

Гродненский правозащитник Владимир Хильманович считает, что ношение дубинок и их применение представителями МООП незаконно.

— Никакого отношения БРСМ, как общественная организация, которая создала эти МООПы, к органам внутренних дел и внутренних войск не имеет. Поэтому ношение таких дубинок и тем более их применение незаконно. Прокуратура города по факту такого патрулирования должна начать проверку, — считает правозащитник.