У БХД украли группу во «Вконтакте» 2 25.02.2019, 19:21

Мошенники лишили прав администраторов страницы BCHD Info и удалили информацию.

Неизвестные похитили сообщество оргкомитета по созданию оппозиционной партии Белорусская христианская демократия с тысячей подписчиков. Мошенники лишили прав администраторов страницы BCHD Info, удалили прежнюю информацию на ней и разместили новую – рекламу «самого надежного букмекера», передает «Белсат».

Уже вечером 23 февраля представители БХД обратились в службу технической поддержки социальной сети с просьбой помочь вернуть страницу и выяснить подробности взлома, но пока не получили ответа.