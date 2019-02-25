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У БХД украли группу во «Вконтакте»

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  • 25.02.2019, 19:21

Мошенники лишили прав администраторов страницы BCHD Info и удалили информацию.

Неизвестные похитили сообщество оргкомитета по созданию оппозиционной партии Белорусская христианская демократия с тысячей подписчиков. Мошенники лишили прав администраторов страницы BCHD Info, удалили прежнюю информацию на ней и разместили новую – рекламу «самого надежного букмекера», передает «Белсат».

Уже вечером 23 февраля представители БХД обратились в службу технической поддержки социальной сети с просьбой помочь вернуть страницу и выяснить подробности взлома, но пока не получили ответа.


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