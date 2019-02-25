Украинские выборы – это шахматная доска Виталий Портников

25.02.2019, 19:30

Виталий Портников

Украинцам нужно научиться хорошо играть – каждому на своей доске.

Чем ближе дата проведения в Украине президентских выборов – а в нашей стране это всегда время обострения общественного психоза – тем больше у сторонников того или иного кандидата уверенности в том, что он после победы "порешает" все проблемы.

Похоже, и сами кандидаты уверены в своих возможностях. Не только комик Владимир Зеленский, который предложил сторонникам поучаствовать в отборе кандидатов на высшие должности в государстве, но и куда более опытные участники избирательной кампании верят, что победа на выборах президента поможет им руководить страной так, как они считают нужным.

Но это – опасное заблуждение, взгляд в прошлое, а не в будущее. И действующий президент Украины Петр Порошенко, и его предшественник Виктор Янукович могли работать, рассчитывая на поддержку парламентского большинства. Но каждый из них после избрания – пусть и по разным причинам – пользовался поддержкой, которую нельзя сравнить с доверием к нынешним кандидатам. Зато можно – с поддержкой Виктора Ющенко в последний период президентства. И если уж оглядываться назад, то нужно смотреть на период 2008-2010 годов, а не на последующее десятилетие.

Что такое президент без парламента и без серьезной поддержки общества, можно проследить по ситуации, в которой оказался глава соседней Молдовы Игорь Додон. После избрания на пост президента он оказался практически без власти, так как его партия социалистов осталась в оппозиции в парламенте. Все надежды Додона были связаны с парламентскими выборами, которые прошли в Молдове вчера. Но по результатам этих выборов социалисты оказались всего лишь одной из четырех парламентских фракций, к тому же – не самой большой. Им придется либо вновь довольствоваться ролью оппозиции, либо согласиться разделить власть с партиями, которые не поддерживают фундаментальные положения их программы. Словом, надеждам Игоря Додона не суждено было сбыться. И победитель украинских президентских выборов может оказаться на его месте уже через несколько месяцев. В лучшем случае ему придется поделиться властью или вообще возложить большую часть ответственности за страну на премьера. В худшем – просто превратиться в портрет в кабинетах чиновников.

Тем, кто настроен на победу на выборах, трудно смириться с пониманием простой истины: украинская власть – это больше не самовластие, а шахматная доска. Еще труднее с этим смириться избирателям, верящим, по советской традиции, что будущее страны и их собственное благополучие зависят от какой-то конкретной личности. Но Украина – не Россия, да и в России все не так просто. Наше будущее зависит от серии правильных шахматных ходов и от того, сможем ли мы выиграть партию. Нам всем просто нужно научиться хорошо играть – каждому на своей доске.

Виталий Портников, espreso.tv