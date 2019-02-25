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Обозреватель The Sun: Глеб мог бы сейчас играть во втором английском дивизионе

  • 25.02.2019, 19:45
Александр Глеб

Чарли Уайетт считает, что полузащитнику БАТЭ по силам играть в чемпионшипе.

Каким БАТЭ запомнят в Англии после противостояния с "Арсеналом" в плей-офф Лиги Европы специально для "ПБ" рассказал спортивный обозреватель The Sun Чарли Уайетт.

- БАТЭ — хорошо организованная команда с сильной скамейкой. Во втором тайме на замену вышел даже Александр Глеб. Мог бы он сейчас играть в Англии? Ему уже 37. Точно не в премьер-лиге. А вот в чемпионшипе — почему бы и нет?

Будь борисовчане лучше готовы физически, возможно, смогли бы удивить больше. Играть в плей-офф Лиги Европы, когда у тебя межсезонье, безумно тяжело. Некоторые говорили, что БАТЭ выйдет на матчи свежим, а "Арсенал" — уставшим. Но это чушь. Каждый, кто хоть немного смыслит в футболе, понимает, что оказаться в подобной ситуации — чертов кошмар. Именно поэтому меня невероятно впечатлил поединок в Борисове. Но выдать сравнимую по качеству игру в Лондоне БАТЭ не смог.


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