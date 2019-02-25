Трамп потребовал от ОПЕК остановить рост цен на нефть 25.02.2019, 19:49

После требования президента США фьючерсы на Brent обвалились на более чем 2,5%.

Президент США Дональд Трамп прервал длившееся почти три месяца молчание по ситуации на рынке нефти и возобновил twitter-атаку на страны ОПЕК, снова обвинив картель в завышении стоимости «черного золота», передает finanz.ru.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК следует расслабиться и не стараться настолько сильно», - написал Трамп в понедельник, недвусмысленно намекая на сделку по сокращению добычи, которую Саудовская Аравия, ее ближневосточные партнеры и Россия перезаключили в декабре, договорившись убрать с рынка 1,2 млн баррелей ежедневных поставок.

В рамках этого соглашения саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уже в декабре сократила добычу на 459 тысяч баррелей в сутки, в январе остановила мощности в объеме еще 350 тысяч баррелей, а к февралю уменьшит производство до минимальных с 2016 года 9,8 млн баррелей в сутки, обещал глава Минэнерго королевства Халед аль-Фалих две недели назад.

По данным источником WSJ, неформальной целью этих усилий является повышение цен до 80 долларов за баррель - этот уровень Москва и Эр-Рияд согласовали на декабрьских переговорах в Вене.

Но, по мнению Трампа, такие цены мировой экономике не нужны. Мир слишком «хрупок», написал он, и «не вынесет повышения стоимости» нефти.

Рынок отреагировал на твит Трампа немедленным падение цен. Чуть больше чем за час фьючерсы на марку Brent в Лондоне спикировали на 1,88 доллара, или 2,8% - до 62,25 доллара за баррель, минимального уровня за 10 дней.

Падение на бирже NYMEX в Нью-Йорке достигал 2,7% - с 57,43 до 55,7 доллара за баррель американского эталонного сорта WTI.

Вне зависимости от твитов Трампа ценам на нефть будет сложно подняться выше текущих уровней: ухудшение ситуации в мировой экономике было главным негативным фактором для рынка, указывает сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Экономика Китая - крупнейшего в мире импортера «черного золота», закупающего каждый десятый баррель, который добывается на планете, - по итогам 2018 года показала минимальные за 28 лет темпы роста (6,4%), которые сопровождалось резким - на 4,4% - падением долларовых доходов от экспорта в декабре, что не могло не сказаться на возможности КНР закупать сырье.

В Европе в техническую рецессию скатилась Италия, показавшая падение ВВП два квартала подряд, а Германия избежала ее чудом: ВВП упал на 0,2% в третьем квартале и показал нулевой рост в четвертом.

В январе индекс деловой активности в промышленности ФРГ (PMI) упал ниже 50 пунктов - черты, отделяющей рост от сжатия, а во Франции глубоко в минус (47,7 пункта) ушел сводный PMI по экономике.

В 2019 году рост ВВП ФРГ замедлится до 1,1%, Франции - до 1,3%, а в Италии - составит мизерные 0,2%, следует из прогнозов Еврокомиссии.

По мере того, как глобальный спрос остается под вопросом, объемы нефтедобычи в США растут: на минувшей неделе Штаты стали первой страной в мире, разменявшей планку в 12 млн баррелей ежедневного производства.

Экспорт американской нефти на мировой рынок достиг 3,6 млн баррелей в сутки. По этому показателю США обогнали и вышли на четвертое место в мире, уступив лишь России (5,2 млн баррелей в день) и обогнав все страны ОПЕК, кроме двух - Саудовской Аравии (6,9 млн баррелей в сутки) и Ирака (3,8 млн баррелей).

Рынок живет надеждами на торговую сделку, которую Трамп заключит с Китаем, но даже позитивные сигналы с переговоров и готовность США отложить намеченное на 1 марта введение тотальных пошлин - явно не конец напряженности между двумя странами, говорит экономист Oxford Economics Луис Куйс.

«Будет трудно согласовать условия «контроля и реализации», на которых настаивают США, но которые не нравятся Китаю. Напряженность из-за технологий, промышленной политики Китая и, в более широком плане, подъема Китая, вряд ли исчезнет в ближайшее время», - рассуждает Куйс.