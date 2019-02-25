США ввели санкции против венесуэльских губернаторов 25.02.2019, 20:24

Теперь активы губернаторов и компаний, которыми они владеют более чем на 50%, в США, заморожены.

Министерство финансов США ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте министерства, передает РБК.

Санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Он также в разные годы был министром обороны Венесуэлы и министром жилищного строительства. Сейчас он является губернатором штата Апуре.

В список также попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

В Минфине США отметили, что ввели санкции против губернаторов, так как они поддерживают диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, причастны к «повсеместной коррупции» и к блокировке поставки гуманитарных грузов в страну.

Теперь активы губернаторов и компаний, которыми они владеют более чем на 50%, в США, заморожены. Министерство также запретило заключать с ними сделки на территории США.

23 февраля армия Венесуэлы развернула силы на границе с Колумбией. Это случилось после того, как оппозиция заявила о планах начать поставки гуманитарной помощи из США. В этот день первый грузовик с гумпомощью отправился в Венесуэлу, но не смог проехать через границу и вернулся в Бразилию.

В январе лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны до новых выборов. Его поддержали США, Канада, страны Латинской Америки и многие страны Европы. Мадуро легитимным правителем считают Россия, Турция и Куба, среди других.