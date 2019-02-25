«30 дней и 30 ночей на работе – зарплата около $100» 25.02.2019, 20:34

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Рабочие колхозов борются против мизерных зарплат.

Такие нарушения, как зарплата ниже минималки и эксплуатация рабочих, – явление в Беларуси не новое. Из-за того, что другой работы в деревни нет, работники колхозов выполняют не только свои обязанности, но и работу тех, кого колхоз решил не нанимать.

«100 рублей, 120, 180 самое большое», – рассказывает «Белсату» о своих зарплатах Владимир Явхуто.

Владимир Явхуто работал животноводом на ферме в деревне Острово Слонимского района. Ухаживал за коровами: кормил и поил животных, убирал навоз. Помимо своих обязанностей, делал также и работу сторожа. Иногда работать приходилось без выходных.

«30 дней, 30 ночей на работе. По 300 часов. Больше минималки не получал», – говорит мужчина.

В декабре ферму в Острове закрыли, а всех работников перевели на другую. Она также входит в состав сельскохозяйственного предприятия «Мижевичи». Не нашлось там места только Владимиру – его сократили.

«Понимаете, в колхозе не нужны аккуратные люди, трезвые будут работать и выполнять свои обязанности. Им нужны любители выпить, которым можно неправильно насчитать зарплату», – добавляет Данута Явхуто, жена Владимира.

Жалуешься? Уволен!

В немилость руководству колхоза Владимир попал еще в 2017 году. Когда начал жаловаться на низкую зарплату. Тогда его и уволили.

Официальная версия увольнения – недобросовестно выполнял свои обязанности. Якобы то навоз несвоевременно уберет, то корма коровам не подбросит. В качестве свидетельств – подписи доярок, которые подтвердили недобросовестность скотовода. После увольнения Владимир подал жалобу в суд, и его вернули на работу. Потому что все доказательства оказались фикцией.

«Сам Слонимский судья обнаружил, что поддельные подписи. На суде сами доярки сказали, что это не их подписи», – рассказывает Владимир Явхуто.

Сейчас, уже после сокращения, Владимир продолжает судиться с руководством колхоза. Пытается взыскать с хозяйства недоплаченную зарплату и получить финансовую компенсацию за отпуск. Он – единственный из работников сельскохозяйственного предприятия «Мижевичи», кто решил отстаивать свои права. Но недовольных зарплатой в хозяйстве много.

«Самое большее 200 рублей, вот и весь наш заработок. Что можно за такие деньги купить? Коммуналки заплатить, детей в школу отправить», – говорит Жанна Касперович, доярка КСУП «Мижевичи».

Как бороться с недобросовестным работодателем?

Жанна Касперович работает дояркой 20 лет. Доит коров с 6 утра до 12 дня. Потом идет домой. А с 18:30 до 21:00 она снова должна быть на ферме. Выходных у женщины нет. Как и другой работы в деревне.

«Установлен минимальный заработок, который на данный момент более 300 рублей составляет. Естественно, человек, проработавший полное рабочее время и даже более того, не должен получать меньше», – комментирует Игорь Комлик, представитель профсоюза РЭП.

Единственный выход, если вы не хотите работать за двоих, а зарплату получать за одного, – обращаться в высшие структуры.

«Я пошел в контору к нам и написал заявление, что недоволен своей зарплатой 500 рублей в месяц», – рассказывает Денис Щуцкий, бывший работник колхоза.

Денис живет в Смолевичах. Еще несколько месяцев назад он работал животноводом в СПК «Первомайский», филиале БелАЗа. Некогда даже получал мечту белоруса – 500 долларов. Но потом работников стали сокращать. А у тех, кто остался, зарплаты резко упали. Мужчина начал писать жалобы и узнал, что ему не доплачивали деньги за ночные смены.

«Уволен досрочно по требованию работника в связи с нарушением нанимателя о работе», – читает запись в своей трудовой книжке Денис Щуцкий.

Денис, у которого стало не хватать денег, чтобы кормить большую семью, обратился в Госконтроль и Департамент труда. Выяснилось, что согласно законодательству он должен был ухаживать за 120 животными. А на деле мужчина работал один на две фермы и отвечал за 500 коров.

«Один раз задохнулась телка, вызвали председателя, мол, что с тобой делать. Говорю: делайте все по закону. Мне ничего не сделали», – рассказывает бывший работник колхоза.

От одной фермы до соседней – 800 метров. Пока Денис бегал к одному стаду, второе оставалось без присмотра. А все потому, что решили сэкономить на работниках. В таком режиме животновод работал последние два года. Сейчас мужчина намерен встретиться с бывшим руководством в суде.

«За два года хочу, чтобы мне зарплату перечислили и выяснили, почему я так работал. Вот чего я хочу», – говорит Денис Щуцкий.

По данным Белстата, на последний месяц прошлого года средняя зарплата работников колхоза составлял около 700 рублей. Но на самом деле, если посмотреть в кармане скотоводов и доярок, то видно, что зарабатывают люди 200 рублей. Да и откуда браться деньгам на заработки работникам, когда сельское хозяйство в Беларуси – убыточная отрасль, существующая на дотации? И это при том, что каждый год в развитие колхозов государство инвестирует миллиарды долларов.