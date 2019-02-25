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На вторник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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  • 25.02.2019, 21:16
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По юго-западной половине страны ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Из-за сильного ветра на вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.

«Днем 26 февраля (вторник) по юго-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сказано в сообщении.

Во вторник по восточной половине республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по юго-западной половине страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, максимальная температура днем +2…8 °С.

На неделе будет преобладать неустойчивая погода с повышенным температурным фоном, а в конце недели ненадолго похолодает.


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