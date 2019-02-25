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Школьница с Пинщины воссоздала скрипку «Сымона-музыкі»

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  • 25.02.2019, 22:39

Скрипка станет одним из экспонатов музея Якуба Коласа.

В Минске в библиотеке Национальной Академии наук имени Якуба Коласа 12 февраля состоялось подведение итогов республиканского конкурса, посвященного юбилеям произведений Якуба Коласа: 100-летию первого издания «Сымона-музыкі» и 95-летию — «Новай зямлі».

В Государственный литературно-мемориальный музей поэта было прислано более 1600 работ в разных номинациях, сообщает pinskeparh.by.

Награды вручали заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, руководитель Сюза художников Беларуси Григорий Ситница, директор издательства «Художественная литература» Виктор Шнип.

Специально приз учредил пресс-секретарь Пинской епархии иерей Иоанн Горбунов. В этом году его получила девочка из деревни Люсино в Пинском районе — 12-летняя Полина Занько, которая сделала скрипку, которая станет теперь одним из экспонатов музея.


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