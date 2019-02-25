Анджей Дуда: Минимальную зарплату в Польше нужно повысить до 1000 евро 25.02.2019, 23:04

1,081

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

По словам президента Польши, только тогда можно будет говорить о хорошем положении работников в стране.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости повышения заработной платы, передает «Радио Польша».

Президент Польши отметил, что в стране практически отсутствует безработица, и «работа ищет человека». Однако добавил, что рост заработной платы все еще необходим — и минимальная зарплата должна быть выше нынешнего показателя в 2500 злотых (580 евро), достигая 1000 евро в месяц. По словам польского президента, только тогда можно будет говорить о хорошем положении работников.

По мнению президента, рост заработной платы является одним из факторов, способствующих возвращению поляков из-за рубежа.