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Анджей Дуда: Минимальную зарплату в Польше нужно повысить до 1000 евро

  • 25.02.2019, 23:04
  • 1,081
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

По словам президента Польши, только тогда можно будет говорить о хорошем положении работников в стране.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости повышения заработной платы, передает «Радио Польша».

Президент Польши отметил, что в стране практически отсутствует безработица, и «работа ищет человека». Однако добавил, что рост заработной платы все еще необходим — и минимальная зарплата должна быть выше нынешнего показателя в 2500 злотых (580 евро), достигая 1000 евро в месяц. По словам польского президента, только тогда можно будет говорить о хорошем положении работников.

По мнению президента, рост заработной платы является одним из факторов, способствующих возвращению поляков из-за рубежа.


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