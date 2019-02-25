Сборная Беларуси по мини-футболу среди католических священников примет участие в ЧЕ 25.02.2019, 23:34

Чемпионат Европы по мини-футболу среди священников состоится в Черногории.

Континентальный турнир пройдет уже в 13-й раз. Бороться за чемпионство в нем будут 17 сборных. По словам главного тренера сборной - Андрея Богдевича, несмотря на сложную жеребьевку, белорусские католические священники будут ставить перед собой на этом турнире самые высокие цели, передает «Радыё Рацыя».

- К этому Чемпионату Европы мы серьезно подходим, серьезно к нему готовились. Провели ряд спаррингов с сильными дружинами нашей области. У нас подобрался сейчас хороший состав - сплав опыта с молодостью. Поэтому я верю в то, что мы можем как можно лучше выступить на этом Чемпионате Европы.

Участники Чемпионата предварительно разделены на 4 группы. Беларуси в квартет попали кроме хозяева турнира, прошлогодние серебряные и бронзовые призеры - команды Португалии и Боснии.

Лучшим достижением сборной Беларуси пока является 4-е место на домашнем Чемпионате, который проходил в 2014 году.