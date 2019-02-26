Трамп направил в Конгресс конфиденциальную стратегию по Сирии 26.02.2019, 8:08

Подготовка такого документа предусмотрена оборонным бюджетом США.

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс стратегию действий администрации по Сирии, сообщает nv.ua.

Как сообщается на сайте Белого дома, подготовка такого документа предусмотрена оборонным бюджетом США.

Белый дом не распространил текст стратегии, который, скорее всего, останется конфиденциальным.

Напомним, в конце 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены оставить в Сирии 200 военнослужащих как "миротворческий контингент".

По информации Bloomberg, США оставят в Сирии 400 военнослужащих.