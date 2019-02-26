Министр Карпенко предложил ограничить доступ школьников к мобильным телефонам 26.02.2019, 8:14

ИГОРЬ КАРПЕНКО

Готовится документ по «безопасности поведения учащихся в интернете».

В Беларуси в учебных заведениях хотят ограничить пользование мобильными телефонами. Это предложение озвучил министр образования Игорь Карпенко, информирует БелТА.

25 февраля он встречался с «депутатами» постоянной комиссии по образованию, культуре и науке «палаты представителей». По словам Карпенко, Минобразования совместно с МВД, Минобороны, МЧС разработает документ об обеспечении безопасности учащихся в учреждениях образования. Среди прочего, там будет идти речь и о «безопасности поведения в интернете».

Будет утвержден перечень предметов и веществ, которые нельзя будет хранить и использовать учащимся. Планируются и другие меры безопасности, отметил министр образования. Например, появится республиканский центр психологической помощи.

Министерство образования вплотную взялось за безопасность в школах после трагического происшествия в Столбцах, где в школе были убиты учительница и ученик. Тогда Лукашенко заявил, что в школах нет порядка и пообещал: за это ответит министр образования. В понедельник Карпенко получил от диктатора выговор.