Из Венесуэлы в Колумбию дезертировали 270 военных 3 26.02.2019, 8:23

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ФОТО: EP

Военные и полицейские ищут защиты от диктатуры.

Растет число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии. Всего уже 270 представителей силовых структур "бежали от диктатуры главы Венесуэлы Николаса Мадуро", сообщило вечером в понедельник, 25 февраля, колумбийское миграционное ведомство. Текст официального заявления цитирует агентство AFP. Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут "защиты и помощи", утверждают в Колумбии, сообщает dw.com.

23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Диктатор закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Пытаясь предотвратить ее доставку в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке. "Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу", - заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News. По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы "развязать войну". В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.