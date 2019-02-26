«Ты едешь туда, куда я поеду!»: в Минске водитель Uber шокировал клиента 15 26.02.2019, 8:43

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Поездка на такси закончилась для минчанина высадкой на заправке.

«Засунь себе телефон в одно место! Вышел отсюда!» Трудно себе представить, в какой ситуации клиент Uber может услышать такие слова от водителя. Но в Минске, оказывается, возможно все. Для читателя onliner.by Андрея попытка воспользоваться всемирно известным сервисом вчера утром завершилась скандалом.

5 минут, серая Lada Vesta

Андрей рассказал корреспонденту Onliner, что утром вызвал Uber. Мужчина часто пользуется этим сервисом, обычно проблем не возникало. Приложение предоставило информацию: водитель приедет через 5 минут, автомобиль — серая Lada Vesta.

— Почти сразу мне позвонил водитель, спросил, куда ему ехать. Я назвал адрес, хотя все это было удивительно: приложение же знает мое местоположение. Ладно. Приехал автомобиль, я сел на заднее сиденье. Водитель снова спрашивает: «Куда едем?» Я обратил его внимание на то, что в приложении все указано. Водитель ответил, что не задавал бы вопросов, если бы видел адрес в приложении, — отметил Андрей.

После этого поездка все же началась.

— В какой-то момент водитель спросил: какую стоимость поездки показывает мое приложение. Я ответил: 9 рублей. Тогда водитель сказал, что вообще-то поездка по такому маршруту должна стоить 12 рублей, после чего заявил, что я должен отменить поездку. Было совсем непонятно, с какой стати я должен это делать. Я вызвал Uber, указал адрес, приложение определило стоимость услуги, с которой я согласился. Водитель в ответ пояснил, что не хочет платить процент Uber, — говорит наш читатель.

Мужчина отказался отменять поездку, после чего события стали развиваться по неожиданному сценарию.

«Вышел отсюда!»

— Когда я не стал отменять поездку, водитель заявил, что никуда меня не повезет. Он стал буквально выгонять меня из машины, — рассказал Андрей.

Пассажир, оказавшись в явно нестандартной ситуации, стал снимать все происходящее на видео.

«Засунь себе телефон в одно место! Вышел отсюда!» — требовал водитель. Затем последовала реплика: «Ты едешь туда, куда я поеду».

В конце концов мужчина за рулем автомобиля заявил, что у него сломалась машина. «Машина сломалась, гражданин! Выходим из машины, вызываем себе другую машину», — сказал он клиенту.

Высадил на заправке

Поездка для Андрея закончилась на АЗС, расположенной на улице Ваупшасова, куда его привез водитель Uber.

— Было непонятно, что предпринимать дальше, водитель ехать отказывался. Я вышел из машины и вызвал «Яндекс.Такси». Приехала машина, меня, наконец, довезли туда, куда я направлялся, — рассказал собеседник. — Водитель Uber, насколько я понял из данных приложения, сам завершил поездку. Причем стоимость проделанного им пути составила 4 рубля 20 копеек. Я ничего ему не платил, в качестве формы оплаты у меня указано «наличные». Совсем непонятная для меня история: водитель так не хотел платить процент Uber, что в итоге бесплатно привез меня на АЗС, а затем все равно заплатил процент с этих 4,2 рубля за выполненную поездку?

Андрей написал жалобу в техподдержку Uber. К моменту публикации ему пришел ответ о том, что «специалисты уже начали работу над обращением».

«Моя хата с краю»

А пока специалисты разбираются, корреспондент Onliner позвонил по номеру, который сохранился у Андрея в приложении как телефон водителя той самой Lada Vesta. Голос и манера общения действительно напоминали человека на видео.

— Засуньте свой Onliner и эту запись себе куда-нибудь дальше! — заявил собеседник. — И тому же пассажиру (или кто вам там дал эту запись?) <...> Можете выкладывать это на свой Onliner — мне без разницы.

— Давно вы в такси работаете?

— Вы что за гусь, чтобы спрашивать, где я работаю?

Говорить о конфликте с пассажиром этот человек отказался. Вместо этого он заявил: «Не было никакого пассажира, ничего не знаю, моя хата с краю. <> Клиент не вышел, я даже видеть никого не видел!»