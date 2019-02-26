Найден самый полезный для здоровья способ употребления кофе 1 26.02.2019, 9:32

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Медики объяснили главные особенности утреннего напитка.

Все, кто бывал в Турции, непременно замечали, что здесь подают кофе с водой. Но это не чисто турецкая традиция, родилась она в Греции (а может, даже и туда пришла неизвестно откуда), а сейчас широко используется по всей Европе. Просто в Турции это можно увидеть практически повсеместно, пишет from-ua.com.

Зачем знатоки кофе пьют его с чистой водой? Причин тому несколько:

кофе интенсивно выводит из организма воду, а потому восполнить утерянную влагу, особенно в летний день в жарком климате, которым характеризуется та же Турция, будет никак не лишним, кроме того вода охлаждает разгоряченный кофеином организм – и человек, выпивая стакан воды после кофе, чувствует себя в прекрасной форме;

кофе имеет ярко выраженный вкус, однако если первые глотки его просто очаровывают, то уже вскоре вкусовые рецепторы адаптируются и эффект магии резко снижается. Но первоначальное очарование можно легко вернуть двумя глотками воды (промыв рецепторы вкуса). В этом случае вода пьется вперемешку с кофе, что в свою очередь продлевает весь процесс «беседы за чашечкой кофе», который многие кофеманы любят сам по себе;

это полезно для организма не только по причине восстановления нужного баланса влаги в организме. Дело в том, что кофеин, как возбуждающий элемент напитка, действует очень кратковременно, а затем начинается, наоборот, угнетение нервной системы, в которой участвует теобромин. Вода в этом случае продлевает действие кофеина и смягчает сам переход от возбужденного к практически нормальному состоянию;

кофе повышает давление, поэтому его не рекомендуют пить гипертоникам. Но если кофейный напиток употреблять с чистой водой, то никакого отрицательного воздействия на давление и пульс вы даже не почувствуете.

Если все это суммировать, то кофе с водой пить полезно и более приятно. Правда, в Турции, например, водой просто запивают чашку кофе, а не пьют ее вперемежку. В других странах вы увидите несколько иной подход к этой традиции, нередко даже вода употребляется разная: минеральная, газированная, с добавлением лимона и так далее. В любом случае вода несет пользу, а потому, надо полагать, чем она чище – тем лучше. А уж как вы ее будете пить с кофе (и решитесь ли вообще) – тут многое зависит от вашего воспитания и вкуса.