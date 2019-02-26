Как ударят по бюджету популистские обещания правительства 2 26.02.2019, 10:20

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ФОТО: KP.BY

В погоне за демографическими показателями власти предлагают утопические меры.

Правительство предлагает включить в стаж для мам больше декретных лет – вместо нынешних 9 сделать 12, пишет «Завтра твоей страны».

На рождаемости не отразится, но ставит под удар карьеру женщин

Главная причина, по которой власти предлагают включать больше лет, потраченных на уход за младенцами, в страховой стаж, – это надежда на повышение рождаемости. Но такое решение вряд ли вызовет демографический всплеск в Беларуси, считает экономист, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова. Стоило бы озаботиться тем, как стимулировать работающих женщин рожать больше детей.

— Точно так же мне не видится, что данная мера позволит женщинам чувствовать себя защищенными в вопросе пенсионного обеспечения, — дополняет эксперт.

Предложенная правительством мера, как и некоторые действующие сегодня, больше нацелена на женщин из сельской местности, где возможность получения пособия по уходу за ребенком рассматриваются как выгодный источник дохода.

— Если посмотреть на женщин в столице или в крупных городах, то у них, скорей, наблюдается страх того, что каждый следующий ребенок станет существенной нагрузкой для семьи, — говорит Мария Акулова.

Для поддержки таких семей эксперт считает важным развитие инфраструктуры, которая позволила бы женщинам совмещать работу с воспитанием детей. В первую очередь, развитие института нянь и выделение пособия на оплату няни, разнообразие детских садов и яслей для детей младше трех лет.

Дополнительные годы декретного отпуска, которые будут учитываться в страховой стаж для получения трудовых пенсий как стимул оставаться дома с детьми до их трехлетия, станут дополнительным ударом по качеству человеческого капитала, отмечает эксперт BEROC. Это может привести к ситуации, когда женщина будет еще меньше защищена на рынке труда, потому что по квалификации она будет существенно отставать от такого же работника мужчины. Ведь за то время, пока она не работала, ее навыки могут устареть и перестать соответствовать требованиям рынка труда.

Справится ли ФСЗН с социальной заботой государства?

— Это неплохой шаг с точки зрения декларируемой социальной направленности, однако он касается довольно малого количества женщин. Это выгодно женщинам, у которых больше трех детей и которые остаются с ними дома полные отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Для них это возможность, не боясь за свою будущую пенсию, посвятить уходу за своими детьми 12 лет, — комментирует предложение правительства социолог, директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

Фонду социальной защиты населения такая мера, наоборот, не выгодна, потому что увеличит выплаты, пусть таких женщин не очень много — в 2017 году, например, четвертыми по счету в белорусских семьях родились 1 255 детей.

— Хоть количество женщин с четырьмя детьми небольшое, но на ФСЗН, который шестой год находится в дефиците, ляжет дополнительная нагрузка. Дефицит Фонда постоянно увеличивается. И не приняв никаких мер, мы получим огромную дыру, в которую будут уходить бюджетные средства, — подчеркивает Наталья Рябова.

Социолог считает актуальным позаботиться о наполнении ФСЗН, вспомнить о необходимости реформирования пенсионной системы. В частности, дополнить солидарную пенсионную систему накопительной, когда человек в государственном или частном фонде может самостоятельно откладывать себе деньги на пенсию. А также изучить возможность повышения пенсионного возраста для женщин.