Глава МИД Ирана с извинениями подал в отставку 2 26.02.2019, 10:24

1,055

Джавад Зариф

Фото: Global Look Press

Во главе внешнеполитического ведомства Джавад Зариф находился с 2013 года.

Поздравляя соотечественников с Днем матери в своем Instagram, в конце послания глава внешнеполитического ведомства исламской республики Джавад Зариф написал, что благодарен народу Ирана за последние 67 месяцев поддержки, сообщает РБК.

«Я искренне извиняюсь за то, что не готов продолжать работу в качестве министра иностранных дел. Простите за все недостатки во время моей службы», — написал Зариф.

Отставку главы МИД Ирана подтвердил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

Бывший постпред Ирана в ООН возглавил Министерство иностранных дел в 2013 году, когда президентом страны стал Хасан Роухани. В правительстве страны Зариф считался сторонником налаживания отношений с США. Именно он в 2015 году подписал ядерную сделку, которая при Бараке Обаме позволила снять санкции с исламской республики.

Однако после того, как президент США Дональд Трамп принял решение разорвать сделку с Ираном и возобновить санкционный режим, Зарифа стали часто критиковать на родине за стремление вести переговоры с Западом.

Последним значительным иностранным визитом Зарифа стала Мюнхенская конференция по безопасности, где он пытался защитить иранскую ядерную программу. Тогда же иранский министр раскритиковал власти Саудовской Аравии и стремление Белого дома защитить Эр-Рияд в том числе в вопросе об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.