Путин уступает в Венесуэле Джон Хербст, «Новое Время»

26.02.2019, 10:36

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ФОТО: REUTERS

При любом решении Кремля Вашингтон остается в выигрыше.

Администрация Трампа объявила, что США планируют покинуть Сирию при любых условиях. Россия вовлечена в обеих странах: и в Венесуэле, и в Сирии, поэтому если США мыслить стратегически, то смогут отстоять свои интересы, связав оба конфликта. Договориться будет трудно и попробовать стоит.

Венесуэла в тупике. Там сразу два президента. Николас Мадуро, который председательствовал страной с 2013 года по 10 января 2019-му, остается у власти и имеет за спиной мощную военную поддержку. Национальная ассамблея признала недействительными результаты выборов-2018 и приказала президенту Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо взять на себя роль исполняющего обязанности президента на время отсутствия легитимного демократического лидера. Чуть ли не сразу после оглашения этого решения США и страны Группы Лимы признали Гуайдо исполняющим обязанности. И так, после волны признаний и предложений поддержки со стороны международного сообщества одновременно с массовыми народными маршами в поддержку временного правительства, ситуация до сих пор остается нерешенной. Россия и Китай поддержали Мадуро. Чтобы помочь передачи власти от Мадуро в Гуайдо, США отвлечь российскую поддержку Венесуэлы, используя вывод американских сил из Сирии.

Российская поддержка Венесуэлы базируется на деньгах на антиамериканизме. Россия инвестировала миллиарды долларов в Венесуэлу, которые рискует потерять, если Мадуро вытеснят. Российская нефтяная компания Роснефть значительным образом вовлечена в нефтяную промышленность Венесуэлы, которая годами страдала от плохого руководства и санкций, инициированных против PDVSA, крупнейшего поставщика нефти в стране. Замена правительства на дружеской в США может поставить под угрозу эти инвестиции, а также займы, которые Россия предоставляла правительства Мадуро.

Во-вторых, вместе с Боливией, Никарагуа и Кубой, Венесуэла является одним из последних антиамериканских бастионов в Латинской Америке. Там постоянно осуждают действия США и поддерживают Кубу, обеспечивая страну дотационной нефтью. Куба выпускает врачей и офицеров разведки, которые помогают мониторить действия оппозиции. Такие антиамериканские настроения привлекают Россию, поскольку значительная часть ее внешней политики направлена на срыв американских усилий по всему миру.

Как результат, Россия вновь подтвердила свою поддержку правительства, предостерегая США не осуществлять военную интервенцию, и даже отправила своих наемников в Венесуэлу - вероятно, для защиты Мадуро.

Очевидно, что Кремлю нужна будет хорошая причина, чтобы сойти с курса поддержки Мадуро. И если администрация Трампа действительно решила выйти из Сирии, США имеют на руках хорошую карту.

Россия поддерживала сирийское правительство от начала гражданской войны и выстроила свое присутствие в этом регионе, основав морскую базу в Тартусе. Кремль будет иметь с послевоенных инвестиций наибольшую выгоду, поскольку Башар Асад будет искать способ вознаградить своего союзника. США должны заявить, что могут и в дальнейшем поддерживать свое военное присутствие в Сирии для защиты курдских союзников, чтобы убедиться, что ИД не воскреснет. Это бы помогло США восстановить свои рычаги влияния.

Россия часто осуждала американскую поддержку Сирийских демократических сил в Сирийской гражданской войне и призвала США выйти оттуда. Пока США остаются в Сирии, российские инвестиции и в целом военное присутствие РФ там – под угрозой. Будучи настолько близко к победе и стремясь получить больше выгоды на Ближнем Востоке, Кремль должен согласиться на переговоры. Географическая близость Ближнего Востока к России и его огромная стратегическая важность также играют свою роль в подсчетах Кремля.

Вашингтон должен дать Москве знать, что вопрос выхода США из Сирии будет оставаться неопределенным, пока будет работать на венесуэльского кризиса. Москва может ускорить это, прекратив поддерживать Мадуро, любым выбранным ею образом: признав Гуайдо, призывая к новым выборам или просто отойдя от этого всего в сторону. В ответ должна быть гарантия, что российские инвестиции и займы у Венесуэлы будут компенсированы. Гуайдо уже отметил, что российскими и китайскими займами, поступившие в его страну легально и в соответствии с венесуэльскими законами, не пренебрегут. Это поможет развеять некоторые российские страхи и должно было быть привлекательным для Москвы, все равно Мадуро не способен выплатить эти долги. Если последний останется без поддержки, это нанесет ему мощный удар, поскольку сейчас Россия является основным его сторонником. Другие его союзники такие, как Китай и Турция, имеют меньший вес и вряд ли ищут противостояния с США в Латинской Америке. В результате Мадуро был бы вынужден начать искать план Б вроде побега на Кубу. Поэтому военная поддержка, что до сих пор была устойчивой, скорее всего, начнет исчезать. Предложение Гуйадо амнистировать офицеров, желающих перейти на его сторону, должна была способствовать этому.

Здесь существует еще два повода для размышлений. Во-первых, из предложенного соглашения Москва может сделать вывод, что создание новых проблем для США за границей может стать способом получить влияние на Вашингтон на других территориях – например, в Украине. Чтобы не дать Кремлю прийти к такому выводу, США должны увеличить свою поддержку Украине. США до сих пор должны ответить на атаку Москвы в ноябре 2018 на украинские судна вблизи Керченского пролива. Комбинация из новых санкций против России и вооружения для Украины может послужить многосторонним интересам США и подтвердить то, что другие регионы не являются частью сирийско-венесуэльских переговоров.

Во-вторых, кто-то может сказать, что выход из Сирии позволит ИД там воскреснуть. Впрочем, это не в российских интересах. Выход из Сирии может заставить Россию взять на себя больше в борьбе против ИД. Иначе возникает риск дальнейшего кризиса в Сирии или еще одной интервенции США. Битва против ИД уже перешла в тропический район Сахель в Африке и Южной Азии. США должны сместить свой фокус на эти регионы.

Нет гарантии, что Путин охотно пошел бы на такой обмен. Если он примет соглашение, венесуэльский кризис закончится быстрее. Если нет, Вашингтон ничего не теряет.

Джон Хербст, экс-посол США в Украине, «Новое Время»