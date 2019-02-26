В Испании предлагают пожить как на Марсе за €10 000 2 26.02.2019, 11:01

В каждую группу путешественников набирают до 10 человек.

Пока ученые дискутируют над тем, есть ли жизнь на Марсе, на севере Испании решили провести генеральную репетицию. В сырых пещерах на глубине около 1,5 км под землей установят герметичные капсулы, где туристы будут представлять себе, будто живут на Марсе, сообщает «Вокруг света».

Одетые в полимерные костюмы и подгузники, любители космоса будут выполнять различные задачи в сложных условиях, в том числе выращивать зерновые без почвы.

Они не увидят естественного света в течение как минимум трех дней и смогут совершить всего один телефонный звонок родным. Цена такого экстремального приключения – 10 000 евро с человека.

Идея поиграть в жизнь на Марсе принадлежит компании Astroland, которая утверждает, что ее тренировки основаны на методиках Европейского космического агентства.

«Марсианская среда очень враждебна – с низкими температурами, сильными ветрами и высоким уровнем солнечной радиации, что делает ее совсем неподходящей для поддержания человеческой жизни», – говорит Дэвид Себаллос, генеральный директор Astroland.

В каждую группу путешественников набирают до 10 человек в возрасте от 18 лет. Каждый должен быть готов провести на «Марсе» минимум три дня. Перед спуском с ними проведут инструктаж, тренинг по лидерству, а также научат лазать по пещерам.

Первая экспедиция должна начаться 15 июня 2019 года. К концу года Astroland надеется провести еще девять таких поездок.