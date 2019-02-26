закрыть
26 февраля 2019, вторник, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Кубинцы на референдуме проголосовали за новую конституцию

5
  • 26.02.2019, 11:05
  • 1,141
Фото: dpa

Явка на референдуме составила 84,4%.

Жители Кубы на референдуме, который прошел 24 февраля, одобрили проект новой конституции страны.

По предварительным результатам, почти 87% проголосовали за новую конституцию, 9% высказались против, сообщает DW.

Явка на референдуме составила 84,4%.

В новой конституции Кубы будет прописана социалистическая ориентация страны одновременно с открытием местной экономики.

Кроме того, в основном законе страны будет указано, что президент Кубы сможет оставаться на этом посту не более десяти лет. Впервые с 1976 года на острове вводится должность премьер-министра.

При этом роль Коммунистической партии в новой редакции конституции не меняется - партия остается единственной законной политической силой в стране. В тексте также сохранено стремление к построению коммунистического общества.

Новым является понятие частной собственности, которое закрепляется в конституции страны. Кроме того, иностранные инвестиции признаны важным фактором экономического роста.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова